Arteixo (A Coruña) da luz verde definitiva al desarrollo de la urbanización de Montegolf

El desarrollo de la urbanización de Montegolf, en Arteixo, avanza con la publicación definitiva de la normativa correspondiente al estudio de detalle de varias parcelas de su fase 2. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes el documento, promovido a instancia de Invertia Estate, S.L.

El estudio de detalle tiene como finalidad el reajuste de las alineaciones, el ajuste de las rasantes interiores y la reordenación de los volúmenes edificables de las parcelas incluidas en esta segunda fase de la urbanización de Montegolf, correspondiente al Plan Parcial Zapateira 1.

La tramitación comenzó a avanzar a principios de 2025, cuando la Xunta de Goberno Local de Arteixo aprobó inicialmente el estudio de detalle. Posteriormente, el Pleno de la Corporación dio su aprobación definitiva el 29 de enero de 2026.

El procedimiento continuó durante los meses siguientes. La aprobación definitiva fue anunciada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 22 de abril y el Pleno de Arteixo adoptó el 30 de junio un segundo acuerdo de aprobación definitiva del estudio.

Finalmente, una resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo del pasado 4 de agosto permitió inscribir el documento en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia. La publicación íntegra de su normativa en el BOP de este lunes supone un nuevo paso administrativo para el desarrollo de esta zona de la urbanización de Montegolf.

El complejo deportivo, en obras desde mayo

El avance urbanístico coincide con la recuperación del complejo deportivo de Montegolf, situado en el límite entre los municipios de Arteixo, A Coruña y Culleredo y cuyas obras comenzaron esta primavera después de más de dos décadas de abandono.

El proyecto contempla la rehabilitación, ampliación y modernización del recinto, con un edificio principal dotado de vestuarios, aseos y salas polivalentes, además de zonas verdes exteriores, pistas multideporte y una piscina al aire libre.

La actuación supone una inversión de alrededor de 650.000 euros y está impulsada conjuntamente por los ayuntamientos de Arteixo, A Coruña y Culleredo. Cuando comenzaron los trabajos, la previsión era que se prolongasen durante unos seis meses y que el nuevo complejo estuviese listo en noviembre.

El objetivo de la intervención es recuperar unas instalaciones que nunca llegaron a funcionar como estaba previsto y convertirlas en un espacio deportivo y de ocio para los vecinos de los tres municipios.