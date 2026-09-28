Un accidente en Alfonso Molina, en A Coruña, provoca retenciones y tráfico lento

Varios vehículos se han visto afectados por un accidente registrado esta mañana en la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Ponte da Pedra, en A Coruña. El incidente está provocando tráfico lento y retenciones en este importante acceso a la ciudad.

La circulación se está viendo especialmente condicionada en la zona del siniestro, donde los vehículos tienen que avanzar con mayor lentitud debido a la presencia de los coches implicados en el accidente.

Retenciones en el entorno del Quirón por un coche averiado

A mayores, otro vehículo se encuentra detenido por una avería en las inmediaciones del Hospital Quirón, lo que está contribuyendo a complicar todavía más el tráfico en Alfonso Molina y a generar nuevas retenciones.

La situación está provocando dificultades para los conductores que utilizan esta vía durante la mañana, especialmente en los tramos próximos a Ponte da Pedra y al entorno del Hospital Quirón.

Un accidente en Arteixo

Además, el 112 Galicia tuvo conocimiento superadas las nueve de la mañana de un accidente, consistente en un choque por alcance, entre dos turismos en Avenida de Carballo, en el ayuntamiento de Arteixo. No hay heridos, pero en uno de los vehículos viajaba un menor. La persona que conducía este auto se puso nerviosa y requirió los servicios del 061 para ser evaluados.

La lluvia dificulta la circulación

La lluvia, que ha regresado a A Coruña, está dificultando la conducción en el último lunes del mes de septiembre. A lo largo de la mañana han sido varios los choques por alcance. En uno de ellos, en la zona entre Palacio de la Ópera y Ronda de Nelle, el causante se ha dado a la fuga.