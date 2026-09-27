Muere una conductora tras chocar dos turismos en la AC-523 en Cerceda (A Coruña)

Una conductora ha fallecido y otra ha resultado herida en la tarde de este domingo tras registrarse una colisión entre dos turismos en la carretera AC-523, a su paso por el municipio coruñés de Cerceda. Según el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar poco antes de las 15:00 horas.

Ambas conductoras eran las únicas ocupantes de sus respectivos vehículos, los cuales colisionaron cuando circulaban en sentido Ledoño y fue un particular quien alertó del choque al 112 Galicia.

Una de las conductoras falleció en el lugar, mientras que la otra resultó herida y fue evacuada al Hospital de A Coruña.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Ordes, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Cerceda.