A Coruña vuelve a salir a la calle para exigir al Gobierno medidas ante la crisis de vivienda

Decenas de personas se concentraron este domingo frente al Obelisco de A Coruña para mostrar su apoyo a los sindicatos que protestan por la crisis de la vivienda en todo el país, como la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid, tras la manifestación celebrada el sábado a raíz del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada el miércoles de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que residía desde hacía siete décadas.

La movilización comenzó a las 20:00 horas y, al igual que la del pasado jueves frente a la Delegación del Gobierno de Galicia, estuvo impulsada por el Sindicato Falperra-Os Mallos, con el apoyo de la Plataforma Polo Dereito á Vivenda.

La protesta coruñesa se enmarca en las distintas movilizaciones que se están llevando a cabo estos días en diferentes puntos de España después de que el pasado miércoles se ejecutase el desahucio de Maricarmen en el cuarto intento. La mujer abandonó el inmueble en camilla y posteriormente fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

Entre las medidas que se reclaman al Gobierno de España destaca la aprobación inmediata de un paquete de medidas estructurales agrupadas bajo el nombre de Decreto Maricarmen.

Durante la concentración, los asistentes entonaron cánticos como "Maricarmen somos todas", "O pobo ten dereito a pan, traballo e teito", "Lugares sociais, dereito universal", "A loita é o único camiño" y "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nós temos casa".

El responsable comarcal de Galiza Nova, Gonzalo Prado, defendió la necesidad de movilizarse ante la situación de la vivienda y vinculó el caso de Maricarmen con la problemática que sufren miles de personas. "O que aconteceu estes días co tema de Maricarmen non é máis que unha mostra dun sistema que está fallando á clase traballadora, tanto galega como do resto do Estado e a nivel europeo", señaló.

Asimismo, el representante criticó la respuesta de las administraciones ante la crisis de vivienda y reclamó una mayor actuación en materia de vivienda pública. "O que estamos vendo é que hai un Goberno supostamente máis progresista da historia que non está dando resposta nin está actuando ante a maior crise de vivenda que temos agora", afirmó. Sobre la situación en Galicia, aseguró que la Xunta "leva 17 anos sen construír apenas vivenda pública" y puso como ejemplo A Coruña, donde, según indicó, "en 17 anos construíronse 40 vivendas públicas en Xuxán para unha poboación de 250.000 habitantes".