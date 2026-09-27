El accidente obligó a cortar un carril en la AP-9 en dirección a A Coruña Quincemil

Un accidente sin heridos provoca importantes retenciones en la AP-9 a su paso por Culleredo (A Coruña)

Un accidente sin heridos ocurrido este domingo por la tarde en la AP-9, a su paso por Culleredo, ha dejado importantes retenciones de tráfico en sentido A Coruña.

Según informa el 112, el suceso ocurrió sobre las 17:50 horas y estuvo protagonizado por un vehículo que se salió de la vía y chocó contra la mediana de la autopista, quedando situado parcialmente en uno de los carriles y dificultando el paso de los vehículos.

En concreto, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 7 de la vía y, tal y como confirma la DGT en sus redes sociales, las retenciones de tráfico alcanzan los 3 kilómetros.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encuentran regulando la circulación a la espera de que una grúa retire el vehículo accidentado.