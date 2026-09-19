De la Sagrada Familia a Cuatro Caminos sin coger el coche: 3,5 kilómetros para recorrer A Coruña a pie

Recorrer A Coruña a pie, pasando de un barrio a otro y sin necesidad de coger el coche. Esa ha sido la propuesta de este sábado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que ha llevado a vecinos y representantes municipales a recorrer la Rolda Peonil.

La ruta partió a las 11:00 horas de la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia y atravesó Sagrada Familia, Os Mallos, Catro Camiños y Oza-A Gaiteira hasta terminar en la plaza de Tabacos. En total, 3,5 kilómetros para conectar diferentes zonas de la ciudad caminando.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó en el recorrido junto a representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales y de las entidades de los cuatro barrios por los que discurre la ruta.

La caminata no consistió únicamente en seguir el itinerario. Las asociaciones vecinales prepararon diferentes juegos, explicaciones y actividades para que los participantes conociesen tanto la Rolda Peonil como los barrios que atraviesa.

Además, cada participante recibió un pequeño pasaporte que fue completando durante el recorrido con pegatinas de los cuatro barrios. La música también acompañó la caminata de la mano de la A.C. Donaire.

La Rolda Peonil conecta cinco barrios entre el parque de San Diego y la calle Observatorio y busca facilitar los desplazamientos a pie por diferentes zonas de A Coruña. Para Inés Rey, se trata de una actuación que permite "seguir conectando los barrios a pie, creando recorridos cómodos y seguros y recuperando espacio público para las personas".

De la caminata al mural en Tabacos

La ruta terminó en la plaza de Tabacos, uno de los puntos centrales de la programación de la Semana Europea de la Movilidad 2026. Allí, los participantes pudieron poner el broche a la jornada colaborando en la elaboración de un mural.

La actividad continuó además con el cuentacuentos 'O mestre da mobilidade', pensado especialmente para las familias y los más pequeños, con el objetivo de acercarles de una forma lúdica la importancia de una movilidad más sostenible y segura.

Como colofón, entre los participantes se sorteó un bono de 200 viajes en el autobús urbano, cortesía de la Compañía de Tranvías de A Coruña, y se repartió avituallamiento.

La programación de la Semana Europea de la Movilidad continuará durante todo el fin de semana con actividades relacionadas con la bicicleta, el patinaje, el cine y otras propuestas para todos los públicos.