La AG-55 a la altura de Sísamo, en Carballo (A Coruña) .

Dos personas trasladadas tras un accidente con cuatro coches en la AG-55 en Arteixo (A Coruña)

Un total de cuatro vehículos se han visto implicados en un accidente ocurrido esta mañana en la AG-55, a su paso por Arteixo. El siniestro se produjo en torno a las 09:00 horas, en el punto kilométrico 19,8, en la zona de Monteagudo.

El aviso llegó al 112 Galicia pocos minutos después de las 09:00 horas a través de uno de los particulares implicados en el accidente, que alertaba de un choque entre cuatro coches y solicitaba asistencia sanitaria para una persona.

Desde el 112 se informó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Arteixo, a Protección Civil y al personal encargado del mantenimiento de la carretera.

Una vez en el lugar, los agentes de Tráfico comunicaron que uno de los vehículos había comenzado a arder, por lo que también se movilizó a los Bomberos de Carballo para colaborar con los efectivos de Arteixo.

Finalmente, tras completar la evacuación de los heridos, el 061 confirmó al 112 el traslado de dos personas a un centro sanitario.