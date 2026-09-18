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La niebla continúa afectando al aeropuerto de A Coruña: un vuelo procedente de Madrid, desviado a Vigo
El avión de Iberia tenía previsto salir de Madrid a las 7:15 horas, pero despegó con cerca de una hora de retraso y finalmente aterrizó en Peinador
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Las condiciones meteorológicas continúan afectando este viernes a la operativa del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, con nuevos desvíos de vuelos que tenían previsto aterrizar en la terminal coruñesa.
Uno de los afectados ha sido el vuelo IB1111 de Iberia, procedente de Madrid. El avión tenía programada su salida desde la capital a las 7:15 horas, pero sufrió un retraso y finalmente despegó alrededor de las 8:15 horas.
Aunque su destino era A Coruña, las condiciones meteorológicas impidieron completar el aterrizaje previsto en Alvedro y el avión fue desviado al aeropuerto de Vigo, donde aterrizó a las 9:44 horas.
La incidencia se suma así a los problemas que están registrando los vuelos en Alvedro debido a las condiciones meteorológicas.