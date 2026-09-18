Imagen tomada desde el avión esta mañana

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A Coruña

La niebla continúa afectando al aeropuerto de A Coruña: un vuelo procedente de Madrid, desviado a Vigo

El avión de Iberia tenía previsto salir de Madrid a las 7:15 horas, pero despegó con cerca de una hora de retraso y finalmente aterrizó en Peinador

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Las condiciones meteorológicas continúan afectando este viernes a la operativa del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, con nuevos desvíos de vuelos que tenían previsto aterrizar en la terminal coruñesa.

Imagen de la zona de Adormideras, en A Coruña, sin iluminación.

Uno de los afectados ha sido el vuelo IB1111 de Iberia, procedente de Madrid. El avión tenía programada su salida desde la capital a las 7:15 horas, pero sufrió un retraso y finalmente despegó alrededor de las 8:15 horas.

Aunque su destino era A Coruña, las condiciones meteorológicas impidieron completar el aterrizaje previsto en Alvedro y el avión fue desviado al aeropuerto de Vigo, donde aterrizó a las 9:44 horas.

La incidencia se suma así a los problemas que están registrando los vuelos en Alvedro debido a las condiciones meteorológicas.