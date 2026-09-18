La izquierda de A Coruña se prepara para las municipales: Sumar anuncia candidata y Podemos lo hará el lunes

Todavía faltan unos ocho meses para que A Coruña regrese a las urnas para elegir quién ocupará el gobierno de María Pita, pero los partidos políticos ya van moviendo ficha para prepararse para las municipales. Este viernes, Sumar Galicia ha anunciado la elección de Trinidad Palacios por unanimidad para liderar su proyecto en la ciudad.

"Queremos recuperar a ilusión das coruñesas e dos coruñeses e abrir unha nova etapa política na cidade. Imos ser a forza decisiva no Concello. E con nós haberá políticas de esquerdas de verdade e un goberno de esquerdas de verdade, porque o de agora é unha mentira", afirmó Palacios en unas declaraciones difundidas por la formación.

Sociosanitaria de profesión, la candidata de Sumar nació en A Coruña hace 60 años y forma parte del partido desde sus inicios. Actualmente es secretaria comarcal en A Coruña y forma parte de la Coordinadora y de la Ejecutiva Nacional, donde ejerce el cargo de secretaria de Municipalismo.

A nivel profesional, centra su trabajo en la atención domiciliaria a personas adultas en situación de dependencia y ha participado activamente en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar.

Trinidad Palacios, candidata de Sumar a la alcaldía de A Coruña. Sumar

Sobre su propuesta electoral, Palacios centra su discurso en los barrios y el comercio local frente a quienes "gastan millóns de euros na parte máis turística da cidade. Queremos unha Coruña máis verde, con menos cemento e na que a vivenda sexa unha das principais prioridades da acción municipal".

La candidata de Sumar también ha proclamado su defensa de los servicios públicos y por recuperar progresivamente la gestión de los privatizados, a la vez que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

"Como muller de esquerdas, creo profundamente nos servizos públicos. Para iso pagamos impostos, non para encher os petos das grandes empresas multiservizos mediante privatizacións como as do SAF, as escolas infantís, o transporte, a limpeza ou os servizos culturais. Estas privatizacións precarizan o emprego e diminúen a calidade dos servizos que recibe a cidadanía", afirmó.

Por su parte, Podemos realizará la presentación de su candidatura el próximo lunes.

En los anteriores comicios, celebrados en el 2023, Podemos concurrió dentro de Por Coruña, una formación a la que también se unieron EU, Alianza Verde e independientes. En esta ocasión, el candidato fue José Manuel Sande, con Isabel Faraldo, que después se presentaría como candidata en las autonómicas, como número dos.

Faraldo fue elegida como portavoz de Podemos Galicia poco después, en marzo de 2024.

Meses más tarde, ya en noviembre, el partido nombraba a Aitor Neira como su nuevo portavoz en A Coruña.

Candidatura unitaria

Todavía no existe una lista oficial o una coalición de partidos de izquierda para las elecciones municipales de A Coruña, si bien tanto Sumar como Podemos han expresado ya su voluntad de que así suceda.

En un comunicado, Sumar explica que espera "liderar unha coalición ampla co resto das forzas políticas situadas á esquerda do PSOE" trabajando en una candidatura "unitaria, plural e aberta á cidadanía", mientras que Podemos habla ya de una candidatura unitaria que se presentará la próxima semana.