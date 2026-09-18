Playa de Orzán, en A Coruña, durante un día de sol y calor. Quincemil

A Coruña afronta el último fin de semana de calor del año con máximas de hasta 26 grados

A Coruña disfrutará este fin de semana del que previsiblemente será el último episodio de temperaturas plenamente veraniegas del año.

El sol dominará durante el sábado y el domingo, con máximas de 25 y 26 grados, respectivamente, en unas jornadas que todavía permitirán disfrutar de tiempo de playa a pocos días del comienzo oficial del otoño.

El calor se prolongará durante el lunes, cuando los termómetros volverán a alcanzar los 26 grados y continuará el tiempo soleado. Será a partir del martes cuando comience un cambio progresivo de las condiciones meteorológicas.

Ese día se esperan cielos parcialmente soleados y una máxima de 23 grados. El miércoles aumentará la nubosidad y las temperaturas bajarán hasta los 21 grados, mientras que el jueves la máxima se quedará alrededor de los 20 grados.

Temperaturas más propias del otoño

El descenso marcará previsiblemente el final de las temperaturas elevadas de los últimos días. Para lo que queda de septiembre, las previsiones apuntan a máximas generalmente situadas entre los 20 y los 23 grados, sin que por ahora se vislumbren nuevos episodios de calor similares al de este fin de semana.

El cambio de mes podría traer además un tiempo considerablemente más inestable. Las tendencias meteorológicas a más largo plazo apuntan a la posibilidad de lluvias abundantes durante la primera quincena de octubre, aunque este tipo de previsiones presentan todavía una elevada incertidumbre por la distancia temporal.