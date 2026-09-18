Aparatoso accidente de madrugada en Oleiros

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Aparatoso accidente en Oleiros (A Coruña): un coche queda destrozado tras chocar contra un poste

El impacto ocurrió durante la madrugada de este viernes en la calle Río y obligó a intervenir a los Bomberos y la Policía Local de Oleiros

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Un coche quedó completamente destrozado tras sufrir un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes en Oleiros. El vehículo chocó contra un poste de hormigón en la calle Río, aunque, pese a la violencia del impacto, la persona que viajaba en el coche no necesitó asistencia sanitaria.

Varios bomberos forestales colaboran en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España).

El incidente tuvo lugar durante la madrugada y fue comunicado esta mañana por el SEM Oleiros, que informó de la intervención de los servicios de emergencia tras el accidente.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos y la Policía Local de Oleiros, que trabajaron en la zona tras el impacto.

Las imágenes del siniestro muestran la magnitud del accidente, con el vehículo seriamente dañado después de colisionar contra el poste.