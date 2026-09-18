Aparatoso accidente en Oleiros (A Coruña): un coche queda destrozado tras chocar contra un poste

Un coche quedó completamente destrozado tras sufrir un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes en Oleiros. El vehículo chocó contra un poste de hormigón en la calle Río, aunque, pese a la violencia del impacto, la persona que viajaba en el coche no necesitó asistencia sanitaria.

El incidente tuvo lugar durante la madrugada y fue comunicado esta mañana por el SEM Oleiros, que informó de la intervención de los servicios de emergencia tras el accidente.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos y la Policía Local de Oleiros, que trabajaron en la zona tras el impacto.

Las imágenes del siniestro muestran la magnitud del accidente, con el vehículo seriamente dañado después de colisionar contra el poste.