En la UCI y grave la mujer de 70 años atropellada junto al estadio de Riazor en A Coruña

La mujer de 70 años atropellada este lunes en la calle Manuel Murguía, en A Coruña, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico grave, según confirman a Quincemil fuentes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El atropello se produjo alrededor de las 13:05 horas, cuando la mujer cruzaba la calle Manuel Murguía por una zona sin regulación situada a la altura de la puerta de autoridades del estadio de Riazor, en sentido hacia el paseo marítimo.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, que atendió a la afectada antes de su traslado al hospital.

Como consecuencia del accidente, el carril izquierdo de la vía permaneció cortado temporalmente mientras se desarrollaban las labores de asistencia. La circulación no registró problemas importantes, ya que los vehículos pudieron continuar avanzando por el carril derecho.

La mujer sufrió heridas de gravedad como consecuencia del impacto y continúa hospitalizada en la UCI un día después del atropello.