Mañana accidentada en A Coruña y su área: un atropello y dos colisiones en apenas 25 minutos

La jornada ha comenzado de forma accidentada en A Coruña y su área metropolitana, con tres siniestros de tráfico registrados en apenas 25 minutos durante las primeras horas de este martes.

El primero de los avisos se produjo a las 7:48 horas en la ronda Camilo José Cela, en A Coruña, donde un hombre fue atropellado. Como consecuencia del accidente, el afectado tuvo que ser trasladado al hospital.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Policía Local de A Coruña. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.

Una colisión por alcance en Oleiros

Prácticamente a la misma hora, a las 7:49 horas, los servicios de emergencias recibieron el aviso por otro accidente, en esta ocasión en la avenida das Mariñas, en Oleiros, a la altura del kilómetro 9 de la AC-12.

Según trasladó un particular al 112 Galicia, se trató de una colisión por alcance. En un primer momento no estaba claro si alguna persona necesitaba asistencia sanitaria, aunque finalmente se desplazó una ambulancia hasta el lugar, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

Accidente entre un coche y una bicicleta en A Coruña

Poco después se produjo un tercer siniestro. A las 8:13 horas, el 112 recibió el aviso por una colisión entre un turismo y una bicicleta en la calle Gregorio Hernández, en A Coruña.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias y una patrulla de la Policía Local.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las personas implicadas en estos dos últimos accidentes.