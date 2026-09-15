A Coruña invierte más de 445.000 euros en un nuevo espacio lúdico y deportivo en Visma

El Ayuntamiento de A Coruña ha comenzado las obras para transformar el parque Adolfo Suárez, en el entorno de San Pedro de Visma, con la creación de un nuevo espacio lúdico y deportivo. La actuación supone una inversión de más de 445.000 euros y permitirá renovar y ampliar los equipamientos de ocio y actividad física en una superficie superior a los 800 metros cuadrados.

El proyecto contempla la creación de nuevas áreas de juego infantil con diferentes propuestas para los más pequeños, además de zonas arboladas que permitirán generar espacios de sombra. Entre los elementos que se instalarán habrá una estructura con forma de avión y otra destinada a la superación de obstáculos, con el objetivo de ofrecer alternativas de juego para distintas edades.

Una de las principales novedades será también la construcción de una pista multideporte con césped artificial. El recinto estará rodeado por un vallado de protección de 4,5 metros de altura para evitar que los balones salgan de la zona de juego y facilitar así la práctica de diferentes actividades deportivas.

El nuevo espacio incorporará además equipamientos biosaludables para practicar ejercicio al aire libre. Entre ellos habrá bancos para realizar abdominales, bicicletas elípticas y zonas específicas destinadas a los estiramientos, ampliando la oferta deportiva del parque para usuarios de diferentes edades.

Juegos accesibles para niños con discapacidad

La intervención también prestará especial atención a la accesibilidad. El Ayuntamiento prevé crear una nueva área infantil que combinará los juegos tradicionales con elementos adaptados para niños y niñas con discapacidad, de forma que puedan utilizar y disfrutar del espacio junto al resto de menores.

Entre las instalaciones previstas se encuentra una randeeira-cesta, diseñada para facilitar el acceso al juego a menores con diferentes necesidades. El proyecto busca así integrar en una misma zona propuestas de ocio convencionales y accesibles.

Las obras incluirán asimismo la mejora de la iluminación del perímetro del complejo, la instalación de una nueva fuente para beber agua y la colocación de nuevo mobiliario urbano.