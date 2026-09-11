Cambre (A Coruña) abre la negociación de los presupuestos de 2027: quiere aprobarlos antes de enero

El Ayuntamiento de Cambre ha iniciado este viernes los contactos con los distintos grupos de la Corporación para intentar sacar adelante los Presupuestos municipales de 2027. El Gobierno local ha mantenido una primera reunión con Unión por Cambre y continuará la ronda de encuentros el próximo martes con el resto de formaciones.

El objetivo que se ha marcado el Ejecutivo municipal es avanzar durante las próximas semanas en la elaboración de un nuevo proyecto presupuestario para intentar someterlo a aprobación en el Pleno en noviembre. De prosperar la tramitación, Cambre podría comenzar el próximo año con unas cuentas actualizadas, frente a la situación actual de prórroga presupuestaria.

El Ayuntamiento afronta esta negociación después de que el proyecto de Presupuestos de 2026 no consiguiese la mayoría necesaria para su aprobación. Aquellas cuentas ascendían a 22,2 millones de euros y recibieron los votos favorables del PP y Alternativa dos Veciños, mientras que PSOE, BNG y la concejala no adscrita se abstuvieron. Unión por Cambre votó en contra.

Al no salir adelante el documento, el Ayuntamiento continúa funcionando con los Presupuestos de 2024 prorrogados. La negociación iniciada ahora deberá definir, por tanto, las previsiones de ingresos y gastos para el próximo ejercicio y las inversiones que puedan incorporarse a las cuentas.

El Gobierno municipal ha señalado que el documento de 2027 se elaborará tomando como referencia parte del trabajo realizado durante la preparación de las cuentas anteriores, aunque con una revisión de las diferentes partidas. Entre los aspectos que deberán analizarse estarán las necesidades de los distintos servicios municipales, el gasto de personal y la capacidad del Ayuntamiento para ejecutar nuevas inversiones.

La intención es que las propuestas que planteen los diferentes grupos durante las reuniones puedan incorporarse al proyecto siempre que sean compatibles con la situación económica del Ayuntamiento y con su capacidad técnica y presupuestaria. El proceso continuará durante los próximos días con nuevos encuentros entre el Ejecutivo y las formaciones de la Corporación.

Una consulta dirigida a los jóvenes

La elaboración de los Presupuestos coincidirá además con una consulta puesta en marcha por el Ayuntamiento para conocer las demandas de la población joven de Cambre. El proceso está dirigido a personas de hasta 30 años vinculadas al municipio y busca recoger propuestas relacionadas con ámbitos como el ocio, la cultura, el deporte y las actividades juveniles.

La consulta se desarrollará en dos fases. En la primera, los participantes podrán plantear libremente iniciativas o actividades que consideran de interés. Posteriormente, las propuestas serán agrupadas para realizar una segunda consulta en la que se podrán priorizar aquellas que despierten mayor interés y concretar aspectos como los horarios, los espacios o la frecuencia.

Los resultados se tendrán en cuenta como una fuente más de información durante la planificación de futuras actuaciones municipales y de la programación de 2027. Su posible incorporación a los Presupuestos dependerá, en todo caso, de su viabilidad económica y técnica, de las competencias municipales y de los recursos disponibles.

El calendario que maneja actualmente el Concello pasa por completar la primera ronda de contactos con los grupos municipales durante la próxima semana y comenzar después el análisis económico y técnico del proyecto. La previsión es que las nuevas cuentas lleguen al Pleno en noviembre, con el objetivo de completar su tramitación antes del comienzo de 2027.