Retenciones en los principales accesos a A Coruña, con tráfico especialmente denso en Alfonso Molina

Retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña. DGT

El tráfico presenta retenciones a primera hora de este jueves en varios de los principales accesos a A Coruña, con las mayores complicaciones concentradas en Alfonso Molina.

La circulación es especialmente densa en sentido de entrada al centro, prolongándose hacia Linares Rivas y la plaza de Ourense.

También se registran retenciones, aunque de menor intensidad, en la Ronda Camilo José Cela en dirección a Mato Grande y en la Tercera Ronda hacia el Pavo Real.

Asimismo, la salida por la avenida do Porto presenta a esta hora una circulación bastante densa.