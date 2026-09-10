Ofrecido por:
Retenciones en los principales accesos a A Coruña, con tráfico especialmente denso en Alfonso Molina
Las mayores complicaciones se registran en dirección al centro, aunque también hay retenciones en Mato Grande y la Tercera Ronda
Te puede interesar: Un día patrullando con la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña: "Nunca sabes qué te vas a encontrar"
El tráfico presenta retenciones a primera hora de este jueves en varios de los principales accesos a A Coruña, con las mayores complicaciones concentradas en Alfonso Molina.
La circulación es especialmente densa en sentido de entrada al centro, prolongándose hacia Linares Rivas y la plaza de Ourense.
También se registran retenciones, aunque de menor intensidad, en la Ronda Camilo José Cela en dirección a Mato Grande y en la Tercera Ronda hacia el Pavo Real.
Asimismo, la salida por la avenida do Porto presenta a esta hora una circulación bastante densa.