El incendio junto al aeropuerto de A Coruña quedó extinguido tras afectar a 5,12 hectáreas

El incendio forestal declarado este domingo en las inmediaciones del aeropuerto de Alvedro, en Culleredo, quedó extinguido a las 03:25 horas de la madrugada de este lunes, según los últimos datos facilitados por Medio Rural.

El balance final sitúa la superficie afectada en 5,12 hectáreas, de las que 5,02 corresponden a terreno raso y 0,1 a superficie arbolada. La cifra supera las primeras estimaciones conocidas durante la tarde del domingo, que apuntaban inicialmente a unas dos hectáreas.

El fuego se había declarado a las 14:18 horas del domingo en el monte Costa, en las proximidades del aeropuerto coruñés. La columna de humo fue visible desde diferentes puntos del entorno, incluida la Tercera Ronda.

El núcleo de población más próximo era Cilobre. Ninguna vivienda llegó a verse afectada por las llamas, aunque el Concello recomendó a los residentes abandonar temporalmente sus casas debido a la humareda.

Estabilizado durante la tarde

Los trabajos de extinción continuaron durante varias horas y el incendio quedó estabilizado pasadas las 18:00 horas del domingo. Finalmente, Medio Rural lo dio por extinguido a las 03:25 horas de este lunes.

Para hacer frente al fuego se movilizaron tres agentes, ocho brigadas, tres motobombas y cuatro helicópteros de Medio Rural. En el dispositivo participaron también bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local y Guardia Civil.

En cuanto a las posibles causas, el Concello de Culleredo indicó este domingo que todo apuntaba a que el incendio se había originado durante las operaciones de pirotecnia de las fiestas patronales.

El fuego dejó finalmente 5,12 hectáreas afectadas, prácticamente todas ellas de superficie rasa.