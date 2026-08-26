Un apagón deja sin luz a 3.000 clientes del área de A Coruña durante más de 18 horas

Unos 3.000 clientes del área de A Coruña se vieron afectados este martes por un apagón que se prolongó durante horas. La incidencia se detectó alrededor de las 16:35 horas en una línea de media tensión de Cesuras y obligó a realizar diferentes maniobras en la red para recuperar el suministro.

Según explican desde Naturgy, la avería afectó directamente a unos 200 clientes de UFD, la distribuidora eléctrica del grupo, pero también tuvo consecuencias para la red de UDESA, que suministra electricidad a alrededor de 3.000 clientes de la zona.

Desde el primer momento, los equipos de UFD realizaron múltiples maniobras para tratar de recuperar el servicio lo antes posible. Para poder ejecutar los trabajos fue necesario, además, aislar otra de las líneas.

Finalmente, los técnicos localizaron la avería en un tramo subterráneo de la línea. La reposición del suministro se fue realizando de forma progresiva, con tiempos de recuperación que oscilaron entre los 180 y los 1.062 minutos, es decir, algunos de los afectados estuvieron más de 17 horas sin electricidad.

El suministro quedó completamente restablecido a las 10:50 horas de este miércoles. Según indican desde Naturgy, la línea se encuentra ya totalmente normalizada y todos los clientes afectados cuentan de nuevo con servicio.