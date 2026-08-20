La lluvia vuelve a A Coruña y seguirá presente durante los próximos días

La lluvia vuelve este jueves a A Coruña y continuará presente durante los próximos días, según la previsión de MeteoGalicia. La ciudad afrontará unas jornadas marcadas por los cielos con nubes y claros, aunque en algunos momentos estarán muy cubiertos. Las precipitaciones están previstas todos los días, mientras que los termómetros se mantendrán en valores habituales para estas fechas.

Este jueves, las temperaturas se situarán entre 17 grados de mínima y 22 de máxima. Para el viernes, MeteoGalicia prevé 16 y 22 grados, mientras que el sábado los valores serán de 17 y 21.

La situación continuará durante el fin de semana, con posibilidad de lluvia y temperaturas sin grandes cambios. La calidad del aire, por su parte, se mantendrá en general en un nivel favorable.