Una calle de A Coruña esta mañana.

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La lluvia vuelve a A Coruña y seguirá presente durante los próximos días

MeteoGalicia prevé precipitaciones durante las próximas jornadas, con temperaturas de entre 17 y 22 grados

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La lluvia vuelve este jueves a A Coruña y continuará presente durante los próximos días, según la previsión de MeteoGalicia. La ciudad afrontará unas jornadas marcadas por los cielos con nubes y claros, aunque en algunos momentos estarán muy cubiertos. Las precipitaciones están previstas todos los días, mientras que los termómetros se mantendrán en valores habituales para estas fechas.

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Este jueves, las temperaturas se situarán entre 17 grados de mínima y 22 de máxima. Para el viernes, MeteoGalicia prevé 16 y 22 grados, mientras que el sábado los valores serán de 17 y 21.

La situación continuará durante el fin de semana, con posibilidad de lluvia y temperaturas sin grandes cambios. La calidad del aire, por su parte, se mantendrá en general en un nivel favorable.