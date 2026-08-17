Una conductora resulta herida en Bergondo (A Coruña) tras ser alcanzada por su propio coche

Una mujer resultó herida en la tarde de este lunes en Bergondo (A Coruña) después de ser alcanzada por su propio turismo, que terminó chocando también contra una propiedad privada.

El accidente se produjo en una carretera municipal del lugar de Casal de Agra, en la parroquia de Lubre. Según la información facilitada por los efectivos de Protección Civil de Bergondo al 112 Galicia, todo apunta a que el vehículo comenzó a desplazarse después de que el freno de mano quedase mal accionado.

El turismo alcanzó a su conductora y posteriormente impactó contra la propiedad de un vecino. La mujer sufrió heridas y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.

El 061 comunicó el accidente al 112 Galicia alrededor de las 16:30 horas. Desde la central de emergencias se informó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Betanzos y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo.

Finalmente, la conductora fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir atención médica.