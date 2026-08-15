A Coruña gana un nuevo corredor verde de más de 100 metros entre la plaza de Mina y los Cantones

Estado de las obras de la plaza de Mina Quincemil

Las obras de remodelación de los Cantones continúan avanzando y empiezan a dejar ver algunos de los elementos que definirán la nueva imagen de esta céntrica zona de A Coruña. Entre ellos se encuentra el corredor vegetal de más de 100 metros que conectará la plaza de Mina con el Cantón Pequeño, cuyo trazado ya comienza a ser visible.

El nuevo espacio verde discurrirá entre la calle Arévalo y el sendero de San Blas, separando la acera de la calzada, e incorporará diferentes especies arbustivas a lo largo del recorrido.

La actuación forma parte del proyecto de transformación de los Cantones, donde las zonas ajardinadas triplicarán su superficie respecto a la configuración anterior. La ampliación del espacio destinado a los peatones frente a los jardines de Méndez Núñez permitirá también incorporar áreas verdes en puntos donde hasta ahora no existían.

Una campaña para cuidar las zonas verdes

En paralelo al avance de las obras, el Concello da Coruña ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para fomentar el cuidado y la conservación de los espacios verdes urbanos.

Durante las últimas semanas se han instalado paneles informativos en cientos de puntos de la ciudad con jardines o jardineras elevadas cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento. La cartelería incluye diferentes mensajes de sensibilización con los que se pretende recordar la importancia de estos espacios y fomentar su conservación.

Los paneles se están colocando especialmente en zonas con elevada afluencia peatonal y una mayor presencia de vegetación. La iniciativa llegará a barrios y áreas como Cuatro Caminos, Os Castros, Matogrande, el Ensanche y Pescadería.

"El reverdecimiento de las ciudades es fundamental para contrarrestar los efectos del cambio climático y muchas urbes del continente europeo están trabajando en este camino. A Coruña es una de ellas", señala el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín.

El edil destaca también la importancia de implicar a los propios vecinos en la conservación de estos lugares, que define como espacios que, además de contribuir a la salud y la biodiversidad, pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

Coruña Verdea comenzará en otoño

Estas actuaciones coinciden con los últimos pasos para poner en marcha el proceso participativo de Coruña Verdea, un proyecto diseñado para aumentar la presencia de naturaleza en los espacios públicos de los diferentes barrios.

La iniciativa cuenta con dos millones de euros procedentes de la Fundación Biodiversidad y comenzará este otoño con talleres creativos en los que participarán asociaciones vecinales y entidades educativas y medioambientales.

En los últimos días se ha adjudicado además el contrato para prestar la asistencia técnica necesaria durante este proceso participativo. El servicio correrá a cargo de Cidadanía, cooperativa gallega de trabajo asociado.