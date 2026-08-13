Oza-Cesuras (A Coruña) recupera el suministro de agua tras varios días de problemas

El suministro de agua en Cesuras, en Oza-Cesuras, ya funciona con normalidad después de la incidencia registrada durante los últimos días. El Ayuntamiento informa que el abastecimiento quedó completamente recuperado el pasado miércoles 5 de agosto.

La avería afectó a viviendas y a algunos negocios de distintos núcleos de las parroquias de Bragade, Mandaio, Dordaño, Carres, Cutián, Loureda, Paderne y Santaya.

Según explica el Ayuntamiento, el origen del problema estuvo en la rotura de una tubería, una situación que se vio además complicada por la falta de agua derivada de la sequía. La administración local señala que los trabajos se realizaron siguiendo las indicaciones de los técnicos de la empresa concesionaria del servicio.

El alcalde de Oza-Cesuras, José Pablo González Cacheiro, agradeció la colaboración tanto de la empresa responsable del abastecimiento como de los trabajadores municipales y de los vecinos durante los días en los que se prolongó la incidencia.

El regidor reconoció los inconvenientes provocados por la avería y destacó la respuesta de los vecinos ante la situación. "Han sido días complicados", señaló González Cacheiro, que considera que el incidente ya está completamente solucionado.

El Ayuntamiento defiende además que la incidencia no debe empañar la imagen del municipio y pone en valor la colaboración entre vecinos, trabajadores municipales y empresa concesionaria para recuperar el servicio.