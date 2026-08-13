¿Por qué las nubes tomaron el cielo en el eclipse de A Coruña?: "Había probabilidad baja, pero no nula"

El cielo de A Coruña se oscureció durante 76 segundos en la tarde de ayer con el eclipse total de Sol, un acontecimiento único que ya forma parte de la historia de la ciudad. Sin embargo, la nubosidad impidió contemplar el fenómeno en su totalidad y redujo la experiencia de las miles de personas repartidas por la ciudad a la fase parcial del eclipse y, finalmente, a la oscuridad que llegó a las 20:28 con el inicio de la totalidad, pero sin poder ver la corona. Fue entonces cuando el silencio se apoderó de las calles y, segundos después, llegaron los aplausos de los espectadores.

No hay duda de que el eclipse contó con sello coruñés: las nubes también quisieron ser protagonistas. Una realidad que contrastó con las predicciones de los expertos. MeteoGalicia indicaba ese mismo día que el cielo de A Coruña estaría "más bien favorable" para disfrutar del evento, mientras que la AEMET preveía una probabilidad de cielos despejados de entre el 90 % y el 100 %, con una escasa probabilidad de presencia de nubes.

La meteorología habitual de la ciudad herculina no falló y terminó dejando su propia marca en el acontecimiento del año. El delegado de la AEMET en Galicia, Francisco Infante, indica a Quincemil que la predicción de nieblas es difícil: "Si además queremos un pronóstico de nieblas local, es actualmente extremadamente difícil".

En este sentido, el meteorólogo explica que el pronóstico de ayer era de una probabilidad del 90 al 100% de contar con cielos poco nubosos en el entorno de A Coruña: "Había una probabilidad muy baja, pero no nula, de tener cielos nubosos".

De hecho, el Francisco Infante confirma que la única zona de toda Galicia donde hubo problemas con la predicción de nubosidad fue la zona costera entre Caión y A Coruña: "En la práctica totalidad de Galicia el pronóstico fue correcto".

La meteorología jugó un papel fundamental a la hora de disfrutar del fenómeno, aunque los coruñeses, como viene siendo habitual, hicieron gala de su buen humor y aprovecharon al máximo el evento. "Por lo menos nos juntamos para verlo", comentaban algunas de las personas congregadas en el Monte de San Pedro. Una actitud muy diferente a la de los turistas desplazados hasta la ciudad para contemplar el eclipse, que mostraban su indignación ante las condiciones meteorológicas que dificultaron su observación.