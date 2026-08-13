De las nubes del Monte de San Pedro a Carral: el coruñés que no se rindió para fotografiar el eclipse

Desde hace meses, el Monte de San Pedro apuntaba a ser uno de los puntos más espectaculares para ver el eclipse. No solo por su posición, en lo alto de la ciudad, sino por lo espectacular del paisaje.

Las probabilidades de que el cielo estuviera despejado este 12 de agosto eran del 90%. Las esperanzas eran altas, pero esto es A Coruña y aquí nos gusta ir a lo complicado. A eso de las 18:30 horas, el cielo se empezó a nublar. Parecían las típicas nubes pasajeras, pero rápido empezaron a llegar más y más densas.

Carlos Barral, vecino de A Coruña, se había comprado una lente especial para su cámara fotográfica. Sesenta euros el aparato no se los quita nadie. "Es la primera vez que lo hago, pero me estuve informando y a ver qué sale", cuenta. Como amante de la fotografía, no quería perder la oportunidad en su propia ciudad, así que para allá fue, donde se suponía que era el mejor punto para disfrutar del fenómeno astronómico.

No llevaban ni media hora sentados en el césped del Monte de San Pedro, ya con todo montado, cuando las nubes empezaron a asomarse. Quedaba solo una hora para que arrancara el eclipse. No todos los años surge una oportunidad como esta, ni siquiera dos veces en la vida en tu misma ciudad, por lo que no iba a permitir que el mal tiempo le chafara los planes.

Mientras alrededor la gente se tomaba con humor lo surrealista de la situación, este decidió recoger sus bártulos y buscar una zona despejada.

Eso fue en Carral. "Cogimos el bus para volver a casa y después mi coche, y sin problemas de tráfico para salir", cuenta a este medio este jueves. Y, aunque sin mar de fondo, finalmente, logró captar el momento del eclipse. Incluso llegó a tiempo para inmortalizar la imagen del eclipse parcial.

El coruñés no se lo pensó ni un minuto. No se lo iba a perder, así que para allá que fue. Spoiler: le salió bien la idea. Las imágenes que captó fueron espectaculares.

Eclipse visto desde Cambre Carlos Barral

El cielo dio una tregua en otras zonas

El delegado de la AEMET en Galicia, Francisco Infante, explicaba a Quincemil este jueves por la mañana que, pese a que la predicción era de cielos despejados de entre un 90 % y un 100%, con una escasa probabilidad de presencia de nubes, "había una probabilidad muy baja, pero no nula, de tener cielos nubosos".

De esta manera, la zona costera entre Caión, en Arteixo, y A Coruña ciudad vio cómo la visión quedaba obstaculizada por un manto de nubes bajas, al contrario que en otras zonas del entorno coruñés donde se pudo ver sin problemas.

Según el meteorólogo, los mejores puntos para disfrutar del eclipse fueron Oleiros, Perillo, Sada e incluso Ferrol y Pontedeume. Así que, mientras el Monte de San Pedro se quedaba bajo las nubes, a pocos kilómetros había quienes sí pudieron disfrutar del fenómeno con el cielo completamente despejado.