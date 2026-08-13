Esther Fontán y Eva Acón recurren el archivo de su denuncia contra Inés Rey y Lage Tuñas

Esther Fontán Prado y Eva Martínez Acón han presentado un recurso contra el archivo de las actuaciones previas a un posible expediente sancionador contra Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas, según informan ambas en un comunicado difundido este jueves.

Las dos militantes habían denunciado ante el PSOE posibles situaciones de acoso laboral y trato vejatorio y humillante que, según sostienen, se habrían producido de forma reiterada. Ahora han trasladado su recurso a los órganos federales del partido y han informado también de ello a la estructura provincial.

En el comunicado, Fontán y Martínez cuestionan la forma en la que se ha desarrollado el procedimiento y aseguran que ha estado marcado por una "ausencia de garantías procedimentales" y por varias irregularidades que, a su juicio, ponen en duda la transparencia e imparcialidad del proceso.

Entre sus principales reproches figura la decisión de no admitir una grabación de audio aportada como prueba, al considerar que podía haber sido manipulada. Las denunciantes sostienen que no se les permitió acreditar su autenticidad y comparan esta decisión con la admisión de conversaciones de WhatsApp aportadas por Inés Rey.

También critican que ningún testigo haya sido llamado a declarar, algo que consideran necesario para poder contrastar las distintas versiones sobre los hechos denunciados.

Cuestionan la imparcialidad de la instructora

Otro de los aspectos que ponen en duda es la elección de la persona encargada de instruir el procedimiento. Según explican, se trata de una militante de base de la misma agrupación local del PSOE en la que participan las denunciantes y de la que Inés Rey es secretaria general.

Fontán y Martínez aseguran que conocieron esta circunstancia en el momento de su ratificación y consideran que habría sido más adecuado recurrir a una persona perteneciente a otra agrupación para garantizar, a su juicio, una mayor independencia.

Las dos militantes denuncian además un trato desigual durante el procedimiento, al afirmar que desconocen el contenido de las declaraciones realizadas por los denunciados, mientras que estos sí habrían tenido acceso a sus argumentos y a las pruebas presentadas.

En su escrito se preguntan si actuaciones de este tipo tendrían cabida en un procedimiento judicial y aseguran que su experiencia desde el pasado mes de diciembre les ha generado una sensación de "desamparo".

Las denunciantes defienden que decidieron dar el paso inicialmente para visibilizar su situación y apoyar a otras mujeres que, según indican, también habían vivido situaciones similares dentro del partido.

En este sentido, consideran que el archivo del procedimiento puede enviar "un mensaje" poco garantista a otras personas que puedan plantearse denunciar situaciones de acoso dentro del PSOE. Por ello, reclaman a la dirección federal una revisión del procedimiento y mayor transparencia en la investigación de este tipo de denuncias.