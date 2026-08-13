A Coruña ofrece más de 5.000 plazas para las actividades de otoño en los centros cívicos

Los centros cívicos de A Coruña ya tienen preparada su programación para el próximo otoño. El Concello ofrecerá más de 5.100 plazas repartidas en 345 grupos con actividades que se desarrollarán entre septiembre y diciembre en diferentes barrios de la ciudad.

La oferta está pensada para todas las edades y abarca desde cocina, baile o fotografía hasta pilates, idiomas, nuevas tecnologías y propuestas para trabajar el bienestar físico y emocional. En concreto, habrá 40 grupos destinados a la infancia, 27 para jóvenes, 216 de carácter intergeneracional y otros 62 dirigidos específicamente a personas mayores.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destaca el papel de estos espacios en el día a día de los barrios. "Los centros cívicos son equipamientos fundamentales para la vida de los barrios, porque ofrecen oportunidades para aprender, cuidarse, relacionarse y compartir experiencias durante todo el año", señala.

Canosa añade que con la nueva convocatoria se mantiene "una programación amplia, accesible y adaptada a las distintas etapas de la vida".

Desde manga y stop motion hasta cocina y baile

Entre las propuestas destinadas a los más pequeños se encuentran animación en stop motion, diseño de personajes manga, cocina, inglés, gestión de las emociones, apoyo escolar, baile y manualidades.

Los jóvenes podrán participar, entre otras opciones, en actividades de refuerzo educativo, conversación en inglés, danza urbana o preparación de menús saludables. También se han programado iniciativas relacionadas con el autocontrol, la convivencia y la actividad físico-deportiva.

Especialmente amplia será la oferta intergeneracional. Los 216 grupos incluyen disciplinas como yoga, pilates, tai-chi, control postural, baile, fotografía, pintura, costura, cocina, nutrición e informática, además de formación para aprender o mejorar el manejo del teléfono móvil.

En el caso de las personas mayores, las propuestas prestarán especial atención a la estimulación cognitiva, el ejercicio adaptado y la prevención de caídas. También habrá actividades para mejorar las competencias digitales y favorecer una mayor autonomía.

Preinscripciones en septiembre

Las personas interesadas tendrán que realizar la preinscripción los días 1, 2 y 3 de septiembre a través de la página web del Concello de A Coruña. Quienes no dispongan de acceso a internet podrán solicitar ayuda a través del teléfono 857 890 628.

Las listas provisionales se publicarán el 7 de septiembre y el día 8 se abrirá el plazo para presentar reclamaciones. Tras actualizar los listados el día 9, el sorteo para adjudicar las plazas se celebrará el 10 de septiembre.

Las listas definitivas de personas admitidas y en espera se conocerán el 21 de septiembre. Los días 22, 23 y 24 será necesario formalizar la inscripción y realizar el correspondiente pago de las tasas.

Finalmente, las actividades comenzarán el 28 de septiembre, fecha a partir de la cual también empezarán a gestionarse las listas de espera.