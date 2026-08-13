A Coruña consolida este agosto como uno de los mejores de su historia: "Eso, si no lo es"

A Coruña disfrutó ayer de una jornada histórica con el eclipse total de sol. La ciudad se llenó. De día, de noche y, sobre todo, de gente. El eclipse total de Sol dejó este miércoles una de las mayores estampas de la ciudad en lo que va de verano, con entre 220.000 y 230.000 personas repartidas por distintos puntos para vivir un fenómeno que llevaba meses marcado en el calendario

La mayor concentración estuvo en el paseo marítimo, donde se calcula que se reunieron unas 125.000 personas. El Monte de San Pedro recibió entre 30.000 y 35.000, mientras que otras 30.000 se desplazaron hasta O Portiño. En la Enseada da Torre se contabilizaron unas 25.000.

También, en otros barrios de la ciudad, numerosas personas se concentraron en parques y plazas, como el parque de Eirís y el de Oza, que fueron señalados como puntos de observación recomendados. Más de 10.000 personas se repartieron por diferentes barrios de la ciudad.

Unas cifras que, un día después, dejan a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con una conclusión clara: 2026 está siendo uno de los grandes agostos de la ciudad. "Un dos mellores agostos da historia da cidade", aseguró, antes de añadir: "Eso, senón é o mellor". Cabe recordar, que todavía nos queda medio mes por delante.

Con todo, recordó que el Festival Noroeste acaba de cerrar con 125.000 personas y que los conciertos con sello en gallego de Luz Casal y The Rapants sumaron unas 50.000 personas en la plaza de María Pita.

Hoteles al 99%

El eclipse también se dejó notar en los hoteles. La alcaldesa explicó que el Concello estuvo en contacto con Hospeco, desde donde trasladaron que la ocupación hotelera alcanzó el 99% de las reservas durante la jornada.

"Milleiros de persoas escolleron Coruña para pasar o eclipse", destacó Rey, que aseguró además que la impresión de quienes llegaron desde fuera de la ciudad fue positiva. "Os que viñeron marchan encantados", afirmó.

Y es que no fueron solo coruñeses los que buscaron un buen sitio para ver cómo la luna tapaba el sol. Durante la jornada llegaron visitantes de distintos puntos de Galicia, de España e incluso del extranjero, muchos de ellos con el eclipse como principal motivo para viajar hasta A Coruña.

La nube no pudo con el eclipse

El gran enemigo de la jornada fue, sin duda, el cielo. Las nubes fueron cubriendo A Coruña a medida que se acercaba el momento más esperado y terminaron impidiendo que buena parte de la ciudad pudiera contemplar el eclipse con claridad.

Pero hubo algo que las nubes no pudieron tapar: la oscuridad. "A nube non puido impedir que disfrutáramos do eclipse porque se fixo de noite", señaló la alcaldesa.

Durante unos minutos, el día se convirtió en noche y miles de personas pudieron sentir el cambio de temperatura y observar cómo la ciudad quedaba prácticamente a oscuras. Una experiencia que, aunque no fue exactamente la que muchos habían imaginado, dejó igualmente una imagen difícil de olvidar.

"El gran motor cultural y económico de Galicia"

El balance del Concello sirve también a la alcaldesa para reivindicar el papel de A Coruña como escenario de grandes acontecimientos. "É indudable que somos o gran motor cultural e económico de Galicia", aseguró.

"Somos unha cidade de primeira e de bandeira e podemos estar orgullosos de ser da Coruña", añadió Rey, que quiso aprovechar el balance para agradecer el trabajo de todos los equipos que hicieron posible el dispositivo desplegado durante la jornada.

Sin incidencias a pesar del incremento del tráfico

La jornada se saldó sin incidencias relacionadas directamente con el eclipse. También en lo referente al tráfico. Este miércoles 12 de agosto fueron 83.712 los vehículos que entraron en la ciudad. Eso sí, los picos se dieron entre las 11 y las 13 horas, cumpliendo con las recomendaciones del concello para moverse con margen y antelación al acontecimiento.

La ciudad herculina fue uno de los mejores puntos indicados por la comunidad científica para observarlo. Por ello, desde hace meses el Concello trabajaba en desplegar un amplio dispositivo de seguridad para la jornada, que finalmente congregó en la ciudad a miles de personas mirando con las gafas especiales hacia el cielo.

En cuanto al bus urbano, la línea creada especialmente para el evento superó un 100% la afluencia que se esperaba. Las líneas UDC y disuasorios, un 60% más. Y línea 3A, 12 y 14 un 25%.

Dispositivo de limpieza

El Concello también activó un dispositivo especial de limpieza, que consistió en el refuerzo del servicio de limpieza viaria y de la contenerización, con la incorporación de 155 contenedores, 60 de ellos destinados a la fracción resto.

La estimación de basura recogida por los servicios de limpieza asciende a 218 toneladas, entre residuos orgánicos, envases y resto. La cifra es muy similar a la registrada por los servicios en las noches anteriores.

Sin incidencias en el CHUAC

Por otro lado, el Área Sanitaria da Coruña e Cee puso en marcha un plan especial con motivo del eclipse con el objetivo de dar respuesta al posible aumento de la demanda asistencial derivado de este acontecimiento. El dispositivo consistía en refuerzos en el Complexo Hospitalario de A Coruña, el PAC de la Casa de Mar, en la ciudad, los PAC del área sanitaria y el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

Este jueves por la mañana, confirmaban a Quincemil que finalmente no se registró ningún tipo de incidencia durante la jornada en ninguno de los centros correspondientes al área relacionados con el fenómeno astronómico.