Los presupuestos de Cambre (A Coruña) para 2026 caen en el Pleno pese a incorporar propuestas de la oposición

Los presupuestos municipales de Cambre para 2026 no salieron adelante este miércoles en el Pleno pese a que el documento incorporaba propuestas planteadas por varios grupos de la oposición.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, perteneciente al PP, sostiene que el Gobierno municipal "hizo todo lo que estaba en sus manos para llegar a un acuerdo" y recuerda que el proyecto fue modificado tras meses de reuniones y negociaciones con los distintos grupos.

Entre las propuestas incorporadas figuraban una partida de 120.000 euros para la compraventa de una nave y 82.400 euros para el Local Social de Cecebre, planteadas por el BNG y la cubierta del parque infantil Manuel Lugrís, con 360.000 euros, defendida por Alternativa dos Veciños.

Además, hubo varias iniciativas del PSOE, como 45.000 euros para reforzar el Centro de Información a la Mujer, un parque canino y 24.000 euros más para colonias felinas.

Críticas a Unión por Cambre

El Gobierno municipal reprocha especialmente a Unión por Cambre (UxC) que votase en contra después de no haber trasladado, según el Ejecutivo, una relación concreta de propuestas presupuestarias.

Piñeiro insiste en que todos los grupos tuvieron oportunidad de participar y resume su posición señalando que "si una formación considera que estos Presupuestos deben salir adelante, la forma más clara de facilitarlos es votar a favor".

La no aprobación de las cuentas impide que entre en vigor la nueva planificación económica prevista para reforzar servicios e impulsar actuaciones en calles, parques infantiles, locales sociales, equipamientos públicos, bienestar animal y apoyo a entidades y clubes.

Pese al resultado, la alcaldesa asegura que el Gobierno "no va a renunciar" y que seguirá buscando fórmulas para sacar adelante las inversiones y mejoras previstas para el municipio.