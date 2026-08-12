Oleiros (A Coruña) denuncia que la Xunta "bloquea" el futuro del CEIDA y el Gobierno gallego lo niega

El Ayuntamiento de Oleiros denuncia que la Xunta de Galicia mantiene bloqueada la renovación del convenio y de los estatutos del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), así como la convocatoria de la plaza de dirección, una situación que, según el Gobierno local, pone en riesgo el futuro de la entidad. La Xunta, sin embargo, asegura que la continuidad del CEIDA no está en riesgo y que el nuevo convenio se encuentra ya redactado.

El CEIDA nació en 1997 por iniciativa del Concello de Oleiros y tiene su sede en el Castelo de Santa Cruz. Para su creación se suscribieron un convenio y unos estatutos que, según el Ayuntamiento, llevan casi dos años caducados. El acuerdo establece, entre otras cuestiones, que Oleiros cede las instalaciones y asume el mantenimiento del centro, mientras que la Xunta aporta dos tercios de su financiación y la Universidade da Coruña, el tercio restante.

El Gobierno local asegura que existe un acuerdo entre las tres partes para aprobar un nuevo convenio y unos nuevos estatutos, pero sostiene que el proceso permanece paralizado por parte de la Xunta, que este año ostenta la presidencia rotatoria del organismo.

A esta situación se suma, según Oleiros, la falta de una dirección estable. El Ayuntamiento reclama que se convoque la plaza para renovar la dirección del centro, que actualmente se encuentra vacante.

El alcalde acusa a la Xunta de "desprecio total" a Oleiros

El alcalde de Oleiros critica especialmente la falta de interlocución directa con la conselleira responsable del área. Desde el Ayuntamiento defienden la importancia del CEIDA como uno de los principales centros gallegos de investigación, divulgación y formación en materia medioambiental. Consideran que su actividad permite conectar la investigación académica con la gestión pública y la sensibilización ciudadana y destacan también su papel en la divulgación y protección del patrimonio natural de Galicia.

Oleiros reclama así a la Xunta que demuestre su compromiso con la continuidad del centro y desbloquee los trámites pendientes.

La Xunta asegura que el convenio está redactado

La versión del Gobierno gallego difiere de la del Ayuntamiento. La Xunta asegura que la propuesta del nuevo convenio de colaboración entre la Consellería y el CEIDA ya está redactada y cuenta con la correspondiente memoria justificativa y económica.

Según explica el Ejecutivo autonómico, únicamente queda pendiente "el último trámite administrativo interno" antes de que el documento pueda ser remitido a las partes interesadas.

La directora xeral de Patrimonio Natural trasladó esta misma información al alcalde de Oleiros este martes. La Xunta sostiene además que “el futuro del CEIDA no está en riesgo” por el hecho de que el nuevo convenio todavía no haya sido firmado.

El Gobierno gallego afirma que el documento será enviado a las partes implicadas tan pronto como se resuelva ese trámite administrativo pendiente.