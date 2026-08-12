Un incendio junto al parking de O Portiño, en A Coruña, hace saltar las alarmas antes del eclipse

Un incendio en O Portiño ha hecho saltar las alarmas en lo que parecía ser un día tranquilo y despejado para ver el eclipse. El fuego se originó muy cerca del parking de caravanas, a ojos de decenas de personas que habían estacionado en la zona este miércoles 12 de agosto.

Fueron los propios visitantes los que alertaron a los servicios de emergencias cuando empezaron a ver salir las llamas del monte cercano al paseo marítimo que va en dirección a Bens.

La humareda se ve en estos momentos desde varios puntos de la ciudad, como el Monte de San Pedro o las playas de Orzán y Riazor.

Los bomberos ya están trabajando en el punto para tratar de sofocarlo, así como un helicóptero movilizado por Medio Rural.

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