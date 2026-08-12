El eclipse total de sol arranca entre nubes en A Coruña

A Coruña ya disfruta del eclipse total de sol. Todos los que se han acercado hasta los diferentes puntos para poder contemplarlo han podido disfrutar del fenómeno atmosférico, pero con un invitado añadido: las nubes.

A lo largo de la tarde, una serie de nubes blancas se han ido acercando al Monte de San Pedro, uno de los puntos marcados por el Ayuntamiento para poder contemplarlo.

Por otro lado, en lugares como el Paseo Marítimo también se han ido manifestando, haciendo temer a los presentes el poder perderse un momento histórico.

A pesar de ello, el eclipse se puede seguir con normalidad, cumpliendo con las normas y recomendaciones para evitar daños al cuerpo, como el uso de las gafas homologadas. Muchas personas se han puesto precisamente este elemento, pero no ven nada al estar nublado.