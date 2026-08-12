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En directo: A Coruña vive una jornada histórica con el eclipse total de sol
La ciudad vivirá un miércoles de mucha afluencia de turistas y un amplio dispositivo para prepararse de cara a las 19:30 horas. Además, también se podrá ver desde otras zonas de la provincia, como Santiago (pero no será total), y el área metropolitana
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La ciudad de A Coruña vivirá hoy miércoles 12 de agosto un día marcado por el eclipse total de sol. Más de cinco cruceros visitarán la ciudad, así como cientos de turistas que observarán el fenómeno desde los diferentes puntos de observación repartidos por el área urbana. Además, el Deportivo disputará el trofeo Teresa Herrera contra el Real Madrid.
El eclipse comenzará a las 19:30, llegará a la totalidad a las 20:27:35 y el sol estará completamente oculto durante 1 minuto y 16 segundos, hasta que vuelva a comenzar a separarse de la luna a las 20:28:51.
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