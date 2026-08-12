En directo: A Coruña vive una jornada histórica con el eclipse total de sol

La ciudad de A Coruña vivirá hoy miércoles 12 de agosto un día marcado por el eclipse total de sol. Más de cinco cruceros visitarán la ciudad, así como cientos de turistas que observarán el fenómeno desde los diferentes puntos de observación repartidos por el área urbana. Además, el Deportivo disputará el trofeo Teresa Herrera contra el Real Madrid.

El eclipse comenzará a las 19:30, llegará a la totalidad a las 20:27:35 y el sol estará completamente oculto durante 1 minuto y 16 segundos, hasta que vuelva a comenzar a separarse de la luna a las 20:28:51.