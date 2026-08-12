Los accesos de A Coruña al centro, colapsados por el eclipse: "Se espera que empeore"

El centro de A Coruña registra desde primera hora de la tarde de este miércoles 12 de agosto importantes problemas de tráfico ante la llegada masiva de personas a la ciudad para seguir el histórico eclipse solar.

Sobre las 13:00 horas, la circulación era especialmente complicada en la avenida Linares Rivas, en sentido de entrada hacia la plaza de Ourense, donde se acumulaban largas retenciones. La situación también era muy complicada en San Andrés, con tráfico prácticamente detenido en dirección a la plaza de Pontevedra.

La elevada afluencia ha obligado además a adelantar el corte de la Carretera de los Fuertes, una medida que inicialmente estaba prevista para las 16:00 horas. Sin embargo, el volumen de vehículos hizo necesario cerrar el acceso antes de lo programado, ya que los coches prácticamente no podían circular por la zona.

Según las previsiones de la sala de tráfico de la Policía Local, "se espera que la situación empeore" a medida que avance la tarde.

Aparcamientos completos

A esta situación se suma que varios aparcamientos del centro de la ciudad ya comienzan a mostrar el cartel de completo, lo que complica todavía más la búsqueda de estacionamiento para quienes continúan llegando en vehículo privado.

El dispositivo especial de movilidad previsto para esta jornada continúa adaptándose así a una afluencia que ya se deja sentir varias horas antes del eclipse, en una ciudad que espera recibir a miles de personas durante la tarde.

Tráfico y movilidad

Cabe recordar que desde las 18:00 horas quedará cortado el paseo marítimo. El acceso a O Portiño y a San Pedro se cerrará desde las 16:30 horas.

En cuanto al transporte, habrá aparcamientos disuasorios en los campus de la Universidade da Coruña de Elviña y Zapateira con unas mil plazas.

Servicio especial

Desde ahí, habrá un servicio especial de autobús urbano. La línea UDC reforzará desde las 16:30 horas el servicio con frecuencias cada 10 minutos. Los puntos clave serán Matogrande, Pajaritas, la estación de autobús, la plaza de Ourense y la plaza de Pontevedra.

A partir de las 18:00 horas se modificará el recorrido del 3, 3A, 7 y 11 por los cortes de tráfico.

Además, la 3A incrementará la frecuencia desde Puerta Real hacia Riazor, San Pedro y O Portiño con una frecuencia cada 15 minutos a partir de las 16:30 horas con una parada provisional en la glorieta de O Portiño.

En previsión de una mayor demanda de BiciCoruña, también se hará balanceo de las estaciones cerca de Riazor y el estadio.

En todo caso, la alcaldesa insistió en los últimos días en tres claves: "planificar los desplazamientos con antelación suficiente, en la medida de lo posible desplazarnos a pie e intentar buscar puntos de proximidad en nuestros barrios".