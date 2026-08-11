La Torre de Hércules de A Coruña estrena nueva iluminación LED y senderos más accesibles

La Torre de Hércules estrena nueva imagen. El monumento más emblemático de A Coruña cuenta desde este lunes con un nuevo sistema de iluminación LED y con unos senderos renovados que permiten recorrer su entorno de una forma más accesible y segura.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, inauguraron este lunes estas dos actuaciones, impulsadas por Turismo de Galicia dentro del Plan Xacobeo Next Generation.

La nueva iluminación supone una renovación completa del sistema ornamental de la Torre de Hércules. Los nuevos equipos LED, instalados en las fachadas del monumento, permitirán realzar su arquitectura durante la noche y ofrecer diferentes opciones decorativas y dinámicas para acompañar celebraciones y efemérides.

Durante el acto se pudo comprobar precisamente esta posibilidad, con una transición progresiva entre la iluminación habitual y diferentes colores vinculados a celebraciones, entre ellos el blanco y azul de la bandera de Galicia o del Deportivo.

Además de mejorar la imagen nocturna de la Torre, el nuevo sistema permitirá reducir el consumo energético y las emisiones, según explicó Merelles.

La actuación también se ha centrado en los senderos que rodean el monumento. Los trabajos han permitido habilitar un recorrido continuo desde la glorieta hacia la costa, ampliando puntualmente su anchura para facilitar el paso, siempre con especial cuidado por tratarse de una zona protegida.

El objetivo es que estos caminos sean más seguros, duraderos y accesibles para vecinos y visitantes, manteniendo al mismo tiempo la máxima sensibilidad hacia el entorno de la Torre.

Un proyecto que continuará después del verano

Las actuaciones inauguradas este lunes son solo una parte de un proyecto integral de mejora de la Torre de Hércules, que cuenta con un presupuesto global de más de 900.000 euros.

A partir de septiembre, y para evitar interferir en las visitas durante los meses de verano, continuarán los trabajos con nuevas actuaciones centradas en el conocimiento arqueológico del yacimiento y en la conservación de diferentes elementos estructurales del monumento.

Durante la presentación, Merelles destacó que la Torre de Hércules es una de las piezas clave de la estrategia turística de A Coruña y de Galicia y defendió la necesidad de avanzar hacia un destino "más accesible y eficiente" sin renunciar a la protección del patrimonio.

El director de Turismo aprovechó además el acto para destacar los buenos datos turísticos del verano. En A Coruña, cerca de 300.000 personas se alojaron durante el primer semestre del año, con un aumento de casi un 2% en la estancia media.

Tras la presentación, los asistentes pudieron recorrer los nuevos senderos y comprobar el funcionamiento de la nueva iluminación de la Torre, que desde ahora podrá cambiar progresivamente de color para adaptarse a diferentes celebraciones y acontecimientos.