Susto en A Coruña: un incendio amenaza varias casas y obliga a movilizar un amplio dispositivo en Penamoa

Susto esta tarde en Penamoa. Un incendio declarado alrededor de las 19:15 horas obligó a movilizar un amplio dispositivo después de que las llamas amenazasen con alcanzar varias casas de la zona de O Ventorrillo.

La columna de humo podía verse desde distintos puntos de A Coruña, mientras vecinos de Penamoa seguían de cerca la evolución del fuego. Durante varios minutos, las llamas estuvieron apenas a unos metros de algunas viviendas.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de A Coruña y la Policía Nacional y Local, además de un importante dispositivo movilizado por Medio Rural, con dos helicópteros y varias motobombas trabajando en la zona.

El despliegue consiguió controlar las llamas rápidamente. Alrededor de las 20:30 horas, poco más de una hora después de que se declarase el incendio, el fuego ya estaba estabilizado.

Finalmente, la superficie afectada no llegó a superar la hectárea. Aunque por el momento los servicios de emergencias continúan en la zona para tratar de extinguirlo por completo.

Por suerte, las llamas no alcanzaron ninguna vivienda y el rápido trabajo de los servicios de emergencia permitió que el incendio quedase en un susto.

Durante buena parte de la tarde, eso sí, la gran columna de humo sobre Peñamoa recordó a toda A Coruña que algo estaba pasando a pocos kilómetros del centro de la ciudad.