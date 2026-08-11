¿Nubes o cielos despejados para ver el eclipse en A Coruña? Esto es lo que dice la predicción

En poco más de 24 horas, A Coruña será escenario de un fenómeno astronómico histórico: el eclipse total de Sol. El fenómeno alcanzará su máximo a las 20:28, cuando la ciudad quedará bajo la sombra de la Luna durante poco más de un minuto. A pocas horas del acontecimiento, la atención se centra en la previsión meteorológica, que mantiene en vilo a quienes esperan disfrutar del eclipse, ante el riesgo de que la presencia de nubosidad dificulte su observación.

En la ciudad herculina, el eclipse empezará a las 19:31 y la fase de totalidad alcanzará una duración máxima de 1 minuto y 16 segundos. Comenzará a las 20:27:35, tendrá su máximo a las 20:28:13 y finalizará a las 21:21:54.

La meteorología jugará un papel fundamental para poder disfrutar del evento al 100%. Y es que para ver el eclipse en todo su esplendor, lo ideal es que el cielo esté completamente despejado, por lo que MeteoGalicia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son dos de las webs más consultadas en estas últimas horas.

En el caso de MeteoGalicia, la visibilidad del eclipse en A Coruña sigue en duda. Según su predicción, en la zona norte se esperan nubes bajas durante las primeras horas del día, que darán paso a cielos despejados en toda Galicia. El cambio llegará a media tarde, cuando volverán a entrar nubes bajas por el norte. Así, durante la noche, las comarcas de Terra de Soneira, Bergantiños, A Coruña, Ortegal y A Mariña de Lugo serán las zonas con mayor probabilidad de que el cielo se vaya cubriendo de norte a sur.

La AEMET prevé cielos despejados

En cambio, la AEMET, a través del boletín especial del Grupo Funcional de Predicción de A Coruña, prevé sol por la tarde del miércoles y que la probabilidad de nubosidad sea baja en el entorno de la ciudad. "La probabilidad de que el cielo esté despejado o poco nuboso es del 80% al 90%", aclara Francisco Infante, delegado territorial de la AEMET en Galicia.

La situación será diferente en la zona de Cabo Ortegal, en la provincia de A Coruña, donde se espera una probabilidad muy alta de nubes bajas, al igual que en el norte de Lugo. "Es difícil predecir de forma exacta la base de la capa de nubes", indica el informe. No obstante, estas nubes no descenderán hasta el nivel del mar como para convertirse en niebla, aunque sí podrían generar brumas densas que reducirán la visibilidad.