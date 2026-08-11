La niebla desvía un vuelo a A Coruña procedente de Madrid y obliga a cancelar otro asociado

El aeropuerto de A Coruña en una imagen de archivo Archivo

La niebla ha vuelto a protagonizar las primeras horas de la mañana de este martes, dejando unas incidencias en el aeropuerto de Alvedro. Aquí, el vuelo UX7233 de AirEuropa procedente de Madrid con llegada a las 07:50 horas no pudo aterrizar en A Coruña debido a las condiciones meteorológicas.

La baja visibilidad por nubes bajas y niebla en el aeropuerto coruñés frustró el aterrizaje.

El avión ya salió con retraso de Barajas, donde tenía prevista la salida a las 06:40 horas y finalmente despegó a las 07:15 horas.

Y este desvío, con el vuelo regresando de vuelta a Madrid, ha provocado a su vez otra incidencia.

Desde Alvedro estaba programada la salida de otro avión de AirEuropa, el UX7232, a las 08:35 horas.

Este vuelo, con llegada a Barajas prevista para las 09:45 horas, tuvo que ser cancelado debido al desvío del anterior avión.

Además, Europa Press informa de que también ha tenido que ser desviado por baja visibilidad un vuelo que partió del aeropuerto de Milán con destino el aeródromo coruñés y llegada programada a las 09:25 horas. En este caso, aterrizó en el aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Desde Aena confirman que, por el momento, estas son las únicas incidencias registradas en la jornada de hoy.