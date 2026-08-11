Una mítica discoteca del Orzán de A Coruña se convertirá en un espacio cultural

Hace tiempo que la calle Socorro hace honor a su nombre y pide a gritos una nueva vida alejada del ocio nocturno. Durante años, esta zona del Orzán fue uno de los grandes referentes de la noche coruñesa, pero ya nada queda de aquellos tiempos en los que las barras, la música y la fiesta se alargaban hasta altas horas y acabaron por agotar la paciencia de muchos vecinos.

Donde un día triunfaron locales como el Grietax, Garibaldi o Lautrec, hoy conviven negocios que nada tienen que ver con aquella época. Un taller de costura regentado por unas ucranianas, Orestas, o las recientes aperturas de establecimientos de repostería como Sugaritos u Olivella Cakes son algunos ejemplos. En la esquina con la calle Sol hay incluso una lavandería autoservicio.

Muy lentamente, las barras han ido desapareciendo para dejar paso a negocios de todo tipo. Poco queda ya de aquella calle en la que se sucedían locales como Área Crítica, Lolita Bar, Tribeca o Ummagumma y en la que salir de noche era casi una obligación para varias generaciones de coruñeses.

Uno de los establecimientos que marcó aquella época fue el Geographic, situado frente a la Cocina Económica. A comienzos del siglo XXI era una de las citas habituales de muchos jóvenes —y no tan jóvenes— de la ciudad. Incluso era frecuente encontrarse allí con futbolistas que aprovechaban sus noches libres para salir por el Orzán.

Ahora, aquel local está a punto de cambiar completamente de vida.

Otro tipo de cultura

Desde hace semanas, un papel cubría la fachada de la antigua discoteca y dejaba entrever que algo se estaba preparando en su interior. Sin embargo, no ha sido hasta esta última semana cuando un letrero colocado en la fachada ha terminado por desvelar el proyecto que había detrás.

La Fundación Manuel María de Estudos Galegos montará en este mismo punto un "Espazo Cultural", tal y como puede leerse ya en el exterior del local.

La Fundación, constituida en 2006, tiene entre sus principales objetivos la difusión de la obra y el pensamiento del escritor gallego Manuel María, además de la promoción de la cultura y la lengua gallegas. Ahora, su nuevo espacio en pleno Orzán permitirá trasladar esa actividad a un lugar que durante años estuvo ligado a otro tipo de cultura: la de la noche coruñesa.

Todavía queda por conocer cómo será este nuevo espacio y qué actividades acogerá, pero el cambio de uso resulta, cuanto menos, simbólico. El local que durante años recibió a jóvenes al ritmo de la música y las copas se prepara ahora para abrir sus puertas a la cultura gallega.