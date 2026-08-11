Desconvocada la huelga de hostelería en A Coruña que amenazaba el día del eclipse

La hostelería de la provincia de A Coruña finalmente no irá a la huelga durante el eclipse solar del 12 de agosto. Los sindicatos CIG, CCOO y UGT y las patronales del sector han alcanzado este martes un acuerdo en la mediación del AGA que permite desconvocar de forma inmediata la jornada de paro y las concentraciones previstas para los días 11 y 12 de agosto.

El acuerdo llega después de una "intensa negociación" entre la parte social y las patronales, en el marco del conflicto surgido por la negociación del Convenio Colectivo de Hostalería de la Provincia da Coruña. Ambas partes han trasladado su satisfacción por haber alcanzado un punto de acuerdo que permite desbloquear la situación y continuar negociando el convenio sin nuevas movilizaciones de momento.

La huelga estaba prevista precisamente para este martes y miércoles, coincidiendo con la llegada del eclipse solar, una jornada para la que se espera una gran afluencia de visitantes y actividad en las terrazas y establecimientos hosteleros de diferentes puntos de la provincia.

500 euros por 2025 y nuevas subidas

Uno de los principales puntos del acuerdo es una compensación de 500 euros lineales correspondiente al año 2025. Esta cantidad deberá abonarse como máximo el 31 de octubre de 2026 y se calculará en función de la jornada realizada por cada trabajador durante 2025. Los 500 euros no se incorporarán a las tablas salariales.

A esta cantidad se suman nuevas subidas salariales para los próximos años. En 2026 se aplicará un incremento del 3%, que deberá abonarse antes del 31 de diciembre de este año. Para 2027 se establece una subida del 3,5%, mientras que en 2028 será del 3%.

Estos incrementos sí se aplicarán a las tablas salariales y estarán sujetos a revisión en función del IPC de cada año.

El acuerdo también recoge mejoras relacionadas con las situaciones de incapacidad temporal. Las empresas acogidas al convenio de hostelería de la provincia de A Coruña deberán abonar el 100% del complemento de incapacidad temporal, de acuerdo con lo establecido en el convenio actual.

La única excepción serán los contratos de duración determinada que finalicen durante el periodo de incapacidad, en cuyo caso la empresa no tendrá obligación de efectuar dicho complemento.

La negociación del convenio continuará en septiembre

El acuerdo alcanzado este martes no pone punto final a la negociación del Convenio Colectivo de Hostalería. Sindicatos y patronales han fijado una nueva reunión para el 17 de septiembre a las 11:00 horas, que se celebrará en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago de Compostela.

Hasta que concluya la negociación, ambas partes se comprometen a mantener la paz social, por lo que no habrá nuevas movilizaciones mientras continúen las conversaciones.

El último punto del acuerdo establece precisamente la desconvocatoria inmediata de la huelga y de las movilizaciones previstas. Así, las concentraciones y el paro que estaban llamados a protagonizar los trabajadores de la hostelería de la provincia este martes y miércoles quedan suspendidos.

El acuerdo evita así que la huelga coincida con una de las jornadas más esperadas del verano en A Coruña: el eclipse solar del 12 de agosto, que llevará a miles de personas a diferentes puntos de la provincia para contemplar el fenómeno.