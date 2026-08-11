A Coruña reforzará el transporte y la limpieza por el eclipse total de sol

Vehículo de bomberos de A Coruña en el paseo marítimo. Quincemil

A Coruña se prepara para recibir este miércoles a miles de personas con motivo del eclipse total de sol que se podrá presenciar desde la ciudad. Para ello, el Concello ha coordinado un dispositivo especial de seguridad, transporte y limpieza.

Esta misma mañana, la alcaldesa Inés Rey explicó los detalles del operativo desde la Coraza del Orzán, donde se ubicará un puesto de mando.

Aquí explicó que entre este martes y miércoles se repartirán de manera gratuita por el paseo marítimo folletos informativos y gafas homologadas para ver el eclipse.

En total, cerca de 400 personas formarán parte del dispositivo especial.

En la parte de seguridad, el puesto de mando centralizado estará desde primera hora de la mañana en la Coraza del Orzán.

Tráfico y movilidad

El Concello organizará junto a la delegación del Gobierno y la Xunta de Galicia la situación del tráfico, con las horas clave a las 19:00 y a las 21:00 horas, tanto por la coincidencia del momento álgido del eclipse como por el partido del Teresa Herrera que enfrenta al Dépor contra el Real Madrid.

Desde las 18:00 horas quedará cortado el paseo marítimo. El acceso a O Portiño y a San Pedro se cerrará desde las 16:30 horas.

"Esperamos mucho movimiento en el entorno de las playas y del paseo marítimo. Tenemos en reserva drones de la Policía Local por si fuese necesario sobrevolar puntos, sobre todo en esta zona", explicó la alcaldesa.

También se colocará un Punto Violeta en la Coraza y aquí habrá un lugar habilitado para personas con movilidad reducida.

En cuanto al transporte, habrá aparcamientos disuasorios en los campus de la Universidade da Coruña de Elviña y Zapateira con unas mil plazas.

Desde ahí, habrá un servicio especial de autobús urbano. La línea UDC reforzará desde las 16:30 horas el servicio con frecuencias cada 10 minutos. Los puntos clave serán Matogrande, Pajaritas, la estación de autobús, la plaza de Ourense y la plaza de Pontevedra.

A partir de las 18:00 horas se modificará el recorrido del 3, 3A, 7 y 11 por los cortes de tráfico.

Además, la 3A incrementará la frecuencia desde Puerta Real hacia Riazor, San Pedro y O Portiño con una frecuencia cada 15 minutos a partir de las 16:30 horas con una parada provisional en la glorieta de O Portiño.

En previsión de una mayor demanda de BiciCoruña, también se hará balanceo de las estaciones cerca de Riazor y el estadio.

En todo caso, Rey insistió en tres claves: "planificar los desplazamientos con antelación suficiente, en la medida de lo posible desplazarnos a pie e intentar buscar puntos de proximidad en nuestros barrios".

Reciclaje de gafas

Este miércoles también habrá un refuerzo de limpieza con más contenedores en los cerca de 40 puntos de observación recomendados y otros lugares en los que se prevé afluencia como Santa Margarita o la plaza de María Pita. En total serán 155 contenedores con capacidad de 85.000 litros.

Sobre el reciclaje de gafas, la alcaldesa invitó a reutilizarlas o donarlas para futuros eventos astronómicos que tendrán lugar en los próximos años.

De tirarlas, el contenedor al que van las gafas del eclipse es el de resto.

En el apartado de limpieza, la alcaldesa recordó la obligación de los locales de hostelería que instalen barras en las calles de facilitar el acceso a sus aseos o de instalar baños químicos cerca.

Cierre de la Ciudad Deportiva de la Torre - Arsenio Iglesias

Dentro de la programación municipal, se suspenderán las actividades de Coruña en Forma y se cerrará la Ciudad Deportiva de la Torre - Arsenio Iglesias y también el campo de golf.

Por otra parte, los museos científicos cerrarán antes, hacia las 18:00 horas. El horario de otras instalaciones municipales todavía no se ha confirmado.