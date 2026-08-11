Coirós (A Coruña) hace un llamamiento a la responsabilidad vecinal en el consumo de agua

El Concello de Coirós, en A Coruña, ha publicado un bando municipal en el que solicita la colaboración de la vecindad para garantizar un consumo responsable y racional del agua.

El alcalde accidental, Juan Carlos García Barreiro, ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas ante la necesidad de evitar el desperdicio de este recurso. "El agua es un recurso limitado y esencial para todos. Necesitamos la implicación de toda la vecindad para evitar su desperdicio y limitar aquellos usos que no resulten imprescindibles en este momento", señala.

En el Bando, el Concello pide especialmente que se eviten los consumos innecesarios de agua potable, como el riego de jardines y zonas verdes, el lavado de vehículos, y el llenado o renovación de piscinas particulares.

Asimismo, García Barreiro incide en la importancia de los pequeños gestos diarios: "Cada gota cuenta. Desde no usar la manguera para limpiar patios o aceras, hasta revisar grifos e instalaciones para detectar fugas. Son hábitos cotidianos que, entre todos y todas, nos permitirán reducir de forma significativa el consumo".

El Bando incorpora las recomendaciones de Augas de Galicia para un uso responsable en el hogar:

Piscinas: Evitar o limitar el llenado

Riego: Restringir el riego y no emplear agua potable si no es imprescindible

Ducha: Ducharse en lugar de bañarse

Grifo: Cerrar el grifo cuando no se esté utilizando

Electrodomésticos: Utilizar programas eco

Reutilización: Reutilizar el agua siempre que sea posible

Desde el Concello de Coirós quieren agradecer de antemano la colaboración vecinal.