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Fallece la madre de Mar Barcón, exconcelleira del PSdeG de A Coruña

El velatorio tendrá lugar este viernes en el Tanatorio Servisa de A Coruña y la incineración está prevista para las 20:00 horas

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La madre de Mar Barcón, exconcelleira del Ayuntamiento de A Coruña y una de las figuras más destacadas del socialismo coruñés durante las últimas décadas, ha fallecido.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, en el acto de presentación.

El velatorio se celebrará este viernes 7 de agosto en la Sala 2 del Tanatorio Servisa, situado frente al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), a partir de las 11:00 horas.

La familia ha previsto una misa a las 19:15 horas, mientras que la incineración tendrá lugar a las 20:00 horas.

Mar Barcón, médica de profesión, fue concelleira del Ayuntamiento de A Coruña entre 1999 y 2009, donde asumió responsabilidades en áreas como Servicios Sociales, Obras Públicas y Urbanismo. También fue diputada en el Parlamento de Galicia, portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria de Organización del PSdeG, antes de abandonar la primera línea política en 2017.