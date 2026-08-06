Fallece la madre de Mar Barcón, exconcelleira del PSdeG de A Coruña

La madre de Mar Barcón, exconcelleira del Ayuntamiento de A Coruña y una de las figuras más destacadas del socialismo coruñés durante las últimas décadas, ha fallecido.

El velatorio se celebrará este viernes 7 de agosto en la Sala 2 del Tanatorio Servisa, situado frente al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), a partir de las 11:00 horas.

La familia ha previsto una misa a las 19:15 horas, mientras que la incineración tendrá lugar a las 20:00 horas.

Mar Barcón, médica de profesión, fue concelleira del Ayuntamiento de A Coruña entre 1999 y 2009, donde asumió responsabilidades en áreas como Servicios Sociales, Obras Públicas y Urbanismo. También fue diputada en el Parlamento de Galicia, portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria de Organización del PSdeG, antes de abandonar la primera línea política en 2017.