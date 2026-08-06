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Fallece la madre de Mar Barcón, exconcelleira del PSdeG de A Coruña
El velatorio tendrá lugar este viernes en el Tanatorio Servisa de A Coruña y la incineración está prevista para las 20:00 horas
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La madre de Mar Barcón, exconcelleira del Ayuntamiento de A Coruña y una de las figuras más destacadas del socialismo coruñés durante las últimas décadas, ha fallecido.
El velatorio se celebrará este viernes 7 de agosto en la Sala 2 del Tanatorio Servisa, situado frente al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), a partir de las 11:00 horas.
La familia ha previsto una misa a las 19:15 horas, mientras que la incineración tendrá lugar a las 20:00 horas.
Mar Barcón, médica de profesión, fue concelleira del Ayuntamiento de A Coruña entre 1999 y 2009, donde asumió responsabilidades en áreas como Servicios Sociales, Obras Públicas y Urbanismo. También fue diputada en el Parlamento de Galicia, portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria de Organización del PSdeG, antes de abandonar la primera línea política en 2017.