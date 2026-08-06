A Coruña mejorará la calle Carré Alvarellos, en Eirís: más acera y un nuevo paso de peatones

A Coruña comenzará en los próximos días el proyecto de prolongación de aceras y la instalación de un nuevo paso de peatones en la calle Carré Alvarellos, en el barrio de Eirís. La actuación, con una inversión de unos 25.000 euros y un plazo de ejecución de aproximadamente un mes, responde a una necesidad de mejora de la accesibilidad planteada por el propio vecindario.

Esta obra forma parte del amplio programa de mantenimiento, conservación y reparación de aceras y áreas peatonales con el que el Gobierno local está modernizando las calles y calzadas de la ciudad, un proceso en el que tiene una gran importancia la atención a las demandas vecinales y que avanza hacia un modelo de movilidad más sostenible y con mayor protagonismo para los peatones.

"No hay actuaciones pequeñas. El Concello tiene el deber de estar pendiente de cada calle y de cada acera. Este tipo de intervenciones supone una mejora sustancial para los vecinos y vecinas del barrio. La accesibilidad es una parte fundamental de nuestro trabajo y, por eso, estamos mejorando la ordenación y los equipamientos barrio a barrio", subrayó Jesús Celemín, concejal de Infraestructuras.

La obra incorporará un nuevo paso de peatones elevado en el tramo central de la calle que, además de facilitar el tránsito peatonal, contribuirá a que los vehículos reduzcan la velocidad. Este cruce se sumará a los dos ya existentes en la zona, que se mantendrán en su ubicación actual. Además, se construirá un nuevo tramo de acera, ampliando así el recorrido peatonal y mejorando la comunicación entre ambos lados de la vía.