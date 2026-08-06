La circulación de trenes en A Coruña por el incendio de Pocomaco se vio interrumpida más de una hora

La circulación de trenes con salida o destino A Coruña se vio interrumpida durante cerca de hora y media debido al incendio forestal declarado en el entorno de Pocomaco. Una vez extinguido el fuego, el tráfico se retomó hacia las 15:00 horas.

Fuentes de Renfe confirmaron el corte total desde, aproximadamente, las 13:30 horas de este jueves.

La interrupción afectó a todos los trenes de pasajeros que tenían la llegada o la salida programada en la ciudad herculina, debido a la cercanía del incendio con las vías del tren.

Desde Adif explican que la interrupción se realizó a petición de bomberos por la proximidad del fuego a la infraestructura, entre la estación de tren y la bifurcación hacia San Diego, ya que en las tareas de extinción se utiliza agua, lo que podría generar complicaciones con la instalación eléctrica.

Por este mismo motivo se cortó la tensión en la catenaria de manera temporal.

Afortunadamente, ningún tren se quedó parado en la vía. En la estación coruñesa, el previsto con salida a las 13:35 horas no llegó a partir y los que iban a llegar a la ciudad hacia esa hora pararon en estaciones anteriores.

El fuego se declaró hacia las 13:09 horas y efectivos de Medio Rural y de los bomberos de A Coruña se desplazaron hasta el lugar para extinguirlo, con unas tareas que finalizaron algo antes de las 15:00 horas.

El incendio dio lugar a una intensa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad, pese a que la superficie quemada fue según las primeras estimaciones de menos de una hectárea.