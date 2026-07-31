A Coruña impulsa con Oleiros y Arteixo el Área Metropolitana entre críticas por excluir a otros municipios

A Coruña, Oleiros y Arteixo han dado este viernes los primeros pasos para impulsar la futura Área Metropolitana de A Coruña, aunque la iniciativa ha arrancado con las críticas de varios municipios del entorno por no haber sido incluidos en la reunión celebrada esta mañana en María Pita.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió en el Palacio Municipal al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y al regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, en un encuentro en el que también participó el primer teniente de alcaldesa coruñés, José Manuel Lage. Los tres ayuntamientos acordaron poner en marcha una Mesa de Trabajo para la Gobernanza Metropolitana, que se reunirá al menos una vez cada trimestre.

El objetivo es establecer una hoja de ruta común para abordar cuestiones que afectan al conjunto del área urbana, especialmente en materia de movilidad, transporte público, ciclo del agua, infraestructuras y prestación conjunta de servicios.

La propuesta parte de la consideración de que A Coruña y los municipios de su entorno forman ya una realidad económica, social y territorial integrada, con miles de desplazamientos diarios entre ayuntamientos por motivos laborales, educativos o para acceder a servicios.

Movilidad, agua y proyectos europeos

La intención de los tres ayuntamientos es identificar prioridades comunes y proyectos de interés metropolitano, además de estudiar fórmulas para coordinar o integrar determinados servicios.

Entre las primeras cuestiones sobre la mesa estarán la mejora del transporte público y de la movilidad entre los municipios limítrofes, el abastecimiento y saneamiento, los equipamientos públicos compartidos y las infraestructuras viarias supramunicipales.

Inés Rey defendió tras la reunión que el objetivo no es crear una nueva estructura administrativa, sino traducir la cooperación entre municipios en mejoras concretas para los ciudadanos.

“No se trata de crear una superestructura administrativa compleja. Esto va de mejorar la vida de la gente, de adaptar las políticas públicas a la realidad de los ciudadanos”, señaló la alcaldesa.

Rey apuntó también a cuestiones como la coordinación del servicio de taxi, la mejora del transporte público, la gestión de fondos comunes y la búsqueda de financiación europea para proyectos compartidos.

La alcaldesa calificó el encuentro de "muy positivo" y defendió que la cooperación debe hacerse desde el diálogo y el respeto a las competencias de cada administración.

Una iniciativa abierta a más ayuntamientos

El planteamiento acordado este viernes no cierra la composición de la futura Área Metropolitana. El propio Ayuntamiento de A Coruña señala que la definición queda abierta a aquellos municipios que, por su proximidad, consideren de interés consensuar y compartir servicios.

Sin embargo, esta cuestión ha generado ya las primeras discrepancias. Varios alcaldes del entorno han criticado que la reunión se haya limitado inicialmente a A Coruña, Oleiros y Arteixo, dejando fuera a otros municipios que forman parte del Consorcio As Mariñas.

El Consorcio As Mariñas pide explicaciones

El Consorcio As Mariñas aprovechó una reunión celebrada este mediodía para abordar la convocatoria de A Coruña y manifestó su "sorpresa" por la exclusión de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral y Sada.

Los alcaldes y alcaldesas de estos municipios señalan que respetan que A Coruña pueda promover las reuniones que considere oportunas, pero consideran que no es la forma más adecuada de abordar la constitución de un área metropolitana en la que, según defienden, estos ayuntamientos siempre han participado.

Además, ponen sobre la mesa la cooperación existente entre los municipios y A Coruña, especialmente en relación con Nostián y el tratamiento de residuos de la comarca.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento coruñés que aclare "cuanto antes" si su intención es avanzar hacia un área metropolitana sin estos cinco municipios.

Culleredo alza la voz: "No puede construirse desde una convocatoria limitada"

También se ha pronunciado el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, que no acudió al encuentro por incompatibilidad de agenda y porque, además, no comparte que se aborde el Área Metropolitana dejando inicialmente fuera a otros ayuntamientos del Consorcio As Mariñas. Rioboo considera que la propia fotografía de la reunión demuestra que "el planteamiento no era el adecuado".

"Un área metropolitana no puede construirse desde una convocatoria limitada, dejando fuera a concellos que forman parte de la realidad social, económica y territorial de nuestra comarca", ha defendido.

El alcalde de Culleredo asegura que su municipio defiende "rotundamente" el Área Metropolitana, pero reclama que el proceso sea "más amplio, más representativo" y esté basado en el diálogo y la cooperación.

También ha pedido dejar atrás los posibles protagonismos vinculados al liderazgo del proyecto y centrar los esfuerzos en construir una iniciativa útil para los vecinos del primer y segundo anillo metropolitano. "Ahora toca corregir el planteamiento, ampliar la mesa e incluir a todos los actores para empezar a trabajar con seriedad", sostiene.

El regidor ha recordado además la colaboración mantenida históricamente por los ayuntamientos del Consorcio con A Coruña y su implicación en cuestiones que afectan directamente a la ciudad, entre ellas el mantenimiento del servicio de tratamiento de residuos de Nostián.

Betanzos critica que no fuese invitado a la cita

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, lamentó que el Ayuntamiento no fuese invitado a la reunión celebrada para abordar el impulso de una futura gobernanza metropolitana, un asunto que considera "estratégico para el presente y el futuro de toda el área coruñesa".

La regidora mostró también su sorpresa por la ausencia de otros municipios como Sada, Bergondo y Abegondo, todos ellos integrantes del Consorcio As Mariñas y con una trayectoria de colaboración en proyectos y servicios de carácter supramunicipal.

Barral defendió que una futura área metropolitana debe construirse con la participación de todos los municipios que forman parte de esta realidad territorial. En este sentido, recordó que Betanzos mantiene desde hace años relaciones de cooperación con otros ayuntamientos en ámbitos como el transporte público, la movilidad, las infraestructuras y los servicios compartidos, además de mantener importantes vínculos económicos, laborales, educativos y comerciales con A Coruña y su entorno.

"Las decisiones que afectan al futuro de la comarca no pueden diseñarse desde una visión parcial del territorio", señaló.

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento de Betanzos mantiene su disposición a participar en cualquier mesa de trabajo que permita avanzar en la coordinación entre administraciones y en la puesta en marcha de proyectos conjuntos. Barral insistió en que la iniciativa debe partir del diálogo, el consenso y la igualdad institucional, y reclamó que todos los municipios implicados estén representados en el debate sobre el futuro modelo metropolitano.