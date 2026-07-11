Más de 270 vehículos abandonados fueron retirados de las calles de A Coruña en 2025

"Vehículo abandonado. Se comunica a la persona titular que deberá retirarlo porque se ha iniciado un expediente por abandono que puede finalizar con su consideración como residuo, dando lugar a su destrucción". Más coches de los que te imaginas se han despertado alguna mañana con este aviso pegado en el parabrisas, en color amarillo chillón y letras mayúsculas.

Es tarea de la Sección de Medio Ambiente de la Policía Local revisar aquellos vehículos que presentan características de abandono. Y es que ya no es solo que estén a la intemperie cogiendo musgo. Además, suelen ocupar plazas de aparcamiento que podrían ser utilizadas por conductores que sí hacen uso de sus vehículos a diario.

Por eso mismo, la conocida como "patrulla verde" es la encargada de hacer el seguimiento de los coches que llevan semanas o incluso meses sin moverse del mismo punto de la vía pública. Una cosa es tener el coche en un garaje privado cogiendo polvo y otra muy distinta dejarlo abandonado en un aparcamiento que perfectamente podría estar utilizando otra persona.

En total, durante 2025 se abrió expediente a 333 vehículos abandonados. De ellos, 277 fueron finalmente retirados. Es decir, 56 hicieron caso omiso de las indicaciones de la Policía Local después de recibir el aviso de apertura del expediente: esa llamativa pegatina amarilla que mencionábamos al principio de este artículo.

Muchos propietarios seguramente ni siquiera se hayan enterado del aviso y, en otros casos, puede que ni les importe, ya que el vehículo probablemente ni siquiera arranque.

En cualquier caso, el propio comunicado informa de que, si en el plazo de siete días desde la colocación de la pegatina el vehículo no ha sido retirado, será trasladado al depósito municipal, donde continuará el procedimiento por abandono, "que puede finalizar con su consideración como residuo" y, por tanto, acabar en el desguace.

Vehículo abandonado en Novo Mesoiro Quincemil

Eso sí, la matrícula no esconde a nadie. Todos los gastos derivados del traslado y la tramitación recaerán sobre el propietario del vehículo.

Menos expedientes, pero muchos más coches retirados

Las cifras reflejan que el número de expedientes abiertos por abandono descendió en 2025 respecto al año anterior. Pasó de 447 en 2024 a 333, una reducción del 25,5%. Si en 2024 la Policía Local abrió una media de 1,2 expedientes al día, en 2025 la cifra se situó en 0,91.

La gran diferencia, sin embargo, está en el número de vehículos retirados. Mientras que en 2024 solo se retiraron 35 coches, en 2025 fueron 277, lo que supone que se hicieron cargo del 83,2% de los vehículos a los que se abrió expediente por abandono. Bien los sacaron de ahí sus propietarios o, directaente, acabaron en el desguace.

Los datos demuestran que cada vez hay menos vehículos abandonados en la vía pública, pero también que el procedimiento está siendo mucho más eficaz a la hora de retirarlos. De esta forma desaparecen coches que durante meses ocupan plazas de aparcamiento muy necesarias en barrios donde encontrar sitio es, en muchas ocasiones, casi misión imposible.