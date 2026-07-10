Alerta naranja por tormentas en A Coruña este sábado: estará activa desde primera hora de la tarde

La provincia de A Coruña entrará este sábado por la tarde en alerta naranja por tormentas y lluvias. En un principio, la Xunta preveía activarlo el aviso en el noroeste y en el interior de la provincia, pero finalmente ha decidido ampliarlo a todo el territorio.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja se activará a primera hora de la tarde por tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo y precipitaciones con acumulaciones de 30 mm en una hora.

Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.