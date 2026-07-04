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Un conductor choca contra un árbol en la avenida del Ejército de A Coruña tras sufrir un ictus
El hombre fue trasladado al CHUAC
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Un hombre ha sufrido esta mañana en A Coruña una salida de vía tras sufrir un ictus mientras conducía. El accidente tuvo lugar hacia las 13:00 horas en el cruce entre la calle Río Monelos y la avenida del Ejército, en el barrio de Cuatro Caminos.
Debido al ictus que padeció, el hombre perdió el control del vehículo y chocó contra una señal de tráfico y también contra un árbol. Ninguna otra persona resultó herida.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local.
Debido a las heridas que presentaba y al propio ictus, el hombre fue trasladado inmediatamente al CHUAC.