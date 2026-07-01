Un incendio junto a Marineda City moviliza a los bomberos de A Coruña

Incendio en las inmediaciones de Marineda City en A Coruña, este miércoles. DGT

Los bomberos de A Coruña se han desplazado hace unos minutos hasta el entorno del centro comercial de Marineda City, donde se ha declarado un incendio.

El fuego, según informa el 112, afecta a una zona de maleza ubicada justo detrás del parking del antiguo Mercadona, en la zona de Monte Patelo. Un particular fue quien dio aviso, algo antes de las 09:30 horas, a los servicios de emergencia, que indican que pese a afectar a vegetación, no se está considerando como incendio forestal.

Debido al fuego, una intensa columna de humo se podía ver claramente desde las inmediaciones del centro comercial.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Local.

Para facilitar el trabajo de los equipos de extinción se ha cortado un tramo de la circulación, concretamente el que va desde As Rañas hacia el parking del antiguo supermercado.

El tráfico, según informan desde la sala de pantallas, se está desviando hacia Pocomaco sin que se estén registrando retenciones.