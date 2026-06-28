Muere un hombre en A Coruña tras ser apuñalado en Os Rosales a plena luz del día

Una persona, un varón de mediana edad, ha fallecido de forma violenta este domingo tras ser apuñalada en la Calle Manuel Azaña y desplomarse en la Travesía de Os Rosales, en A Coruña. El suceso tuvo lugar superadas las 13:00 horas, en las inmediaciones del colegio Emilia Pardo Bazán y de la residencia de ancianos La obra de nuestra Señora.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar, una persona que iba tapada por una gorra y una mascarilla se habría abalanzado sobre la víctima y la habría apuñalado en la zona de la garganta.

Posible ajuste de cuentas

Por el momento, esta circunstancia está siendo investigada por la Policía Nacional y no ha sido confirmada oficialmente. Pudo caminar unos metros para pedir ayuda. Los primeros indicios apuntan a un ajuste de cuentas.

Hasta la zona se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios intentaron asistir a la víctima, aunque finalmente falleció a consecuencia de las heridas. Se ha personado una comitiva judicial para determinar el levantamiento del cadáver, que ha decretado secreto de sumario.

La Policía Nacional dirige el operativo, con el apoyo de la Policía Local, que colabora en el control del perímetro. En el lugar permanecen familiares de la víctima, mientras los agentes trabajan para esclarecer lo sucedido y rastrean la zona para localizar al asesino. Una grabación policial estrecha el cerco sobre el autor. Mientras, agentes de Policía Científica rastrean el perímetro en busca de pruebas.